Пожар в Новых Маяках: погибли двое малолетних детей

На Одесчине в пожаре погибли дети — подробности
В селе в Одесской области произошла страшная трагедия. Пожар в хозяйственной постройке унес жизни двух маленьких мальчиков. Спасатели прибыли на место, но было уже поздно.
Об этом в субботу, 17 мая сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Маяках
Сегодня, 17 мая, в селе Новые Маяки Березовского района вспыхнул пожар в одной из хозяйственных построек. На место вызова прибыли спасатели, которые задействовали две единицы техники и шесть пожарных. Во время тушения огня они обнаружили тела двух мальчиков — 2018 и 2019 годов рождения.
Пожар удалось локализовать, но спасти детей было уже невозможно. Сейчас обстоятельства возгорания и причина пребывания детей в опасном месте устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку.
Напомним, недалеко от поселка Доброслав произошла смертельная авария с участием трех авто. Также мы писали, что в Одессе стартовали противоаварийные работы в поврежденном доме на улице Ярослава Мудрого, 2.
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