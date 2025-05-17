ДТП на Одещині: загинув водій ВАЗ, троє постраждали

Під Одесою зіткнулись три автівки. Фото: Нацполіція

Неподалік селища Доброслав трапилась смертельна аварія за участю трьох авто. Водій "ВАЗу" не пропустив автомобіль на головній дорозі. Внаслідок зіткнення чоловік загинув, його пасажирка — у лікарні. Поліція розпочала розслідування.

Про це у суботу, 17 травня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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ДТП на Одещині

За даними правоохоронців, аварія сталася вранці 16 травня на автодорозі Одеса–Вознесенськ–Новий Буг. Близько 10-ї години ранку 84-річний водій автомобіля "ВАЗ", виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль "Porsche", що рухався головною дорогою. У результаті сталося зіткнення ще й з мікроавтобусом "Volkswagen Transporter".

Від удару водій "ВАЗу" отримав важкі травми та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Його 40-річну пасажирку госпіталізували. Водії двох інших автомобілів — 40-річний кермувальник "Porsche" та 49-річний водій мікроавтобуса — отримали незначні травми, їм надали допомогу на місці. Обидва були тверезі.

Поліцейські почали розслідування аварії

На місці події працювали поліцейські та слідчі. Відомості про аварію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть.

"В межах провадження призначено низку експертиз. Ми встановлюємо точні обставини цієї трагедії", — повідомили в Одеському районному управлінні поліції.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути уважними на дорозі та дотримуватися правил руху.

Нагадаємо, у суботу вранці на міжнародній трасі Одеса-Рені утворилися значні затори. Також ми писали, що біля кордонів Одещини зафіксували землетрус магнітудою 4,2.