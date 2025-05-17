Землетрус біля Одещини 17 травня: чи була небезпека

Тріснув асфальт після землетрусу. Фото ілюстративне: freepik

У ніч на 17 травня біля кордонів Одещини зафіксували землетрус. Його епіцентр був у сейсмічній зоні Вранча, яка періодично впливає на південь України. Поштовхи були слабкими, однак могли відчуватися в прибережних районах Одещини.

Про це повідомили у румунському Національному інституті досліджень та розробок у галузі фізики Землі.

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Допис Національного інституту досліджень та розробок у галузі фізики Землі. Фото: скриншот

Землетрус біля Одещини

Землетрус стався о 00:59, у сейсмічній зоні Вранча. Його магнітуда була 4,2. Епіцентр розташувався на глибині поблизу міста Бузеу, приблизно за 50–70 км від інших великих міст Румунії, зокрема Фокшані та Брашова.

Місце, де стався землетрус. Фото: Національний інститут досліджень та розробок у галузі фізики Землі

Зазначимо, що сейсмічна активність у цій зоні — не рідкість. Вона періодично впливає на південні області України, зокрема на Одеську. Цього разу поштовхи сягнули рівня інтенсивності II за шкалою MSK-64, що вважається слабким.

Руйнування під час землетрусу

Наразі повідомлень про руйнування чи аварії на Одещині не надходило. Водночас фахівці закликають не ігнорувати повідомлення про такі події, адже Вранча залишається активною сейсмічною зоною, що має потенціал для сильніших землетрусів.

Нагадаємо, 15 травня, у Туреччині стався землетрус. Поштовхи були відчутні в Анкарі, де проводилася зустріч турецького лідера і Президента України. Також раніше ми писали, що у Румунії, в сейсмічному регіоні Вранча, було зафіксовано п’ять землетрусів протягом восьми годин