Землетрясение возле Одесской области 17 мая: была ли опасность

Треснул асфальт после землетрясения. Фото иллюстративное: freepik

В ночь на 17 мая у границ Одесской области зафиксировали землетрясение. Его эпицентр был в сейсмической зоне Вранча, которая периодически влияет на юг Украины. Толчки были слабыми, однако могли ощущаться в прибрежных районах Одесской области.

Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований и разработок в области физики Земли.

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Сообщение Национального института исследований и разработок в области физики Земли. Фото: скриншот

Землетрясение возле Одесской области

Землетрясение произошло в 00:59, в сейсмической зоне Вранча. Его магнитуда была 4,2. Эпицентр расположился на глубине вблизи города Бузеу, примерно в 50-70 км от других крупных городов Румынии, в частности Фокшани и Брашова.

Место, где произошло землетрясение. Фото: Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли

Отметим, что сейсмическая активность в этой зоне — не редкость. Она периодически влияет на южные области Украины, в частности на Одесскую. На этот раз толчки достигли уровня интенсивности II по шкале MSK-64, что считается слабым.

Разрушения во время землетрясения

Сейчас сообщений о разрушениях или авариях в Одесской области не поступало. В то же время специалисты призывают не игнорировать сообщения о таких событиях, ведь Вранча остается активной сейсмической зоной, которая имеет потенциал для более сильных землетрясений.

Напомним, 15 мая, в Турции произошло землетрясение. Толчки были ощутимы в Анкаре, где проводилась встреча турецкого лидера и Президента Украины. Также ранее мы писали, что в Румынии, в сейсмическом регионе Вранча, было зафиксировано пять землетрясений в течение восьми часов