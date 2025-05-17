Землетрясение возле Одесской области 17 мая: была ли опасность

Ночью вблизи Одесчины произошло мощное землетрясение — детали
В ночь на 17 мая у границ Одесской области зафиксировали землетрясение. Его эпицентр был в сейсмической зоне Вранча, которая периодически влияет на юг Украины. Толчки были слабыми, однако могли ощущаться в прибрежных районах Одесской области.
Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований и разработок в области физики Земли.
Землетрясение возле Одесской области
Землетрясение произошло в 00:59, в сейсмической зоне Вранча. Его магнитуда была 4,2. Эпицентр расположился на глубине вблизи города Бузеу, примерно в 50-70 км от других крупных городов Румынии, в частности Фокшани и Брашова.
Отметим, что сейсмическая активность в этой зоне — не редкость. Она периодически влияет на южные области Украины, в частности на Одесскую. На этот раз толчки достигли уровня интенсивности II по шкале MSK-64, что считается слабым.
Разрушения во время землетрясения
Сейчас сообщений о разрушениях или авариях в Одесской области не поступало. В то же время специалисты призывают не игнорировать сообщения о таких событиях, ведь Вранча остается активной сейсмической зоной, которая имеет потенциал для более сильных землетрясений.
Напомним, 15 мая, в Турции произошло землетрясение. Толчки были ощутимы в Анкаре, где проводилась встреча турецкого лидера и Президента Украины. Также ранее мы писали, что в Румынии, в сейсмическом регионе Вранча, было зафиксировано пять землетрясений в течение восьми часов
Читайте Новини.LIVE!