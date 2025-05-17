ДТП в Одесской области: погиб водитель ВАЗ, трое пострадали

Под Одессой столкнулись три автомобиля. Фото: Нацполиция

Недалеко от поселка Доброслав произошла смертельная авария с участием трех авто. Водитель "ВАЗа" не пропустил автомобиль на главной дороге. В результате столкновения мужчина погиб, его пассажирка — в больнице. Полиция начала расследование.

Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Изуродованные машины в результате ДТП. Фото: Нацполиция

ДТП в Одесской области

По данным правоохранителей, авария произошла утром 16 мая на автодороге Одесса-Вознесенск-Новый Буг. Около 10 часов утра 84-летний водитель автомобиля "ВАЗ", выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль "Porsche", который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение еще и с микроавтобусом "Volkswagen Transporter".

От удара водитель "ВАЗа" получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой по дороге в больницу. Его 40-летнюю пассажирку госпитализировали. Водители двух других автомобилей — 40-летний водитель "Porsche" и 49-летний водитель микроавтобуса — получили незначительные травмы, им оказали помощь на месте. Оба были трезвы.

Полицейские начали расследование аварии

На месте происшествия работали полицейские и следователи. Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть.

"В рамках производства назначен ряд экспертиз. Мы устанавливаем точные обстоятельства этой трагедии", — сообщили в Одесском районном управлении полиции.

Правоохранители в очередной раз призывают водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила движения.

Напомним, в субботу утром на международной трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки. Также мы писали, что у границ Одесской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2.