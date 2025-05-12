Відключення світла в Одесі - де немає електрики та коли ДТЕК відновить

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 12 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Завершити відновлювальні заходи обіцяють до 20:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Тарутинська, 1-11,

Хуторська, 1-22,

Цебриковська, 1-13а,

Шептицького, 1-5,

Штильова, 2-34, 50-118;

Висоцького, 1-25,

дор.Миколаївська, 65,

дор. Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3-6,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Шахтинський, 25-46,

просп. Князя Володимира Великого, 52, 112-154.

Роботи до 17:00-19:00.

Центральний РЕМ:

Пров. Хвойний, 2-27/корп.1,

просп. Л. Українки, 16/1-16/корп.3,

просп. Шевченка, 4б, 33,

узвіз Військовий, 1/корп.3.

Роботи до 19:00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ймовірне підвищення вартості води. А також про тарифи на комуналку з 1 травня.