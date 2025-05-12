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Головна Одеса Тисячі одеситів будуть сьогодні без світла — адреси відключень

Тисячі одеситів будуть сьогодні без світла — адреси відключень

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Дата публікації: 12 травня 2025 09:41
Відключення світла в Одесі - де немає електрики та коли ДТЕК відновить
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 12 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Завершити відновлювальні заходи обіцяють до 20:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Тарутинська, 1-11,
  • Хуторська, 1-22,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Шептицького, 1-5,
  • Штильова, 2-34, 50-118;
  • Висоцького, 1-25,
  • дор.Миколаївська, 65,
  • дор. Південна, 1-73,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3-6,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. Шахтинський, 25-46,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52, 112-154. 

Роботи до 17:00-19:00.

Центральний РЕМ:

  • Пров. Хвойний, 2-27/корп.1,
  • просп. Л. Українки, 16/1-16/корп.3,
  • просп. Шевченка, 4б, 33,
  • узвіз Військовий, 1/корп.3. 

Роботи до 19:00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ймовірне підвищення вартості води. А також про тарифи на комуналку з 1 травня.

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Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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