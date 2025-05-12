Відключення світла в Одесі - де немає електрики та коли ДТЕК відновить

Тисячі одеситів будуть сьогодні без світла — адреси відключень
Сьогодні, 12 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Завершити відновлювальні заходи обіцяють до 20:00, однак час може змінюватися.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Тарутинська, 1-11,
- Хуторська, 1-22,
- Цебриковська, 1-13а,
- Шептицького, 1-5,
- Штильова, 2-34, 50-118;
- Висоцького, 1-25,
- дор.Миколаївська, 65,
- дор. Південна, 1-73,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3-6,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. Шахтинський, 25-46,
- просп. Князя Володимира Великого, 52, 112-154.
Роботи до 17:00-19:00.
Центральний РЕМ:
- Пров. Хвойний, 2-27/корп.1,
- просп. Л. Українки, 16/1-16/корп.3,
- просп. Шевченка, 4б, 33,
- узвіз Військовий, 1/корп.3.
Роботи до 19:00-20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ймовірне підвищення вартості води. А також про тарифи на комуналку з 1 травня.
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