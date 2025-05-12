Отключение света в Одессе - где нет электричества и когда ДТЭК восстановит

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 12 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Завершить восстановительные мероприятия обещают до 20:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Тарутинская, 1-11,

Хуторская, 1-22,

Цебриковская, 1-13а,

Шептицкого, 1-5,

Штилевая, 2-34, 50-118;

Высоцкого, 1-25,

дор.Николаевская, 65,

дор. Южная, 1-73,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3-6,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

переулок Шахтинский, 25-46,

просп. Князя Владимира Великого, 52, 112-154.

Работы до 17:00-19:00.

Центральный РЭС:

Пер. Хвойный, 2-27/корп.1,

просп. Л. Украинки, 16/1-16/корп.3,

просп. Шевченко, 4б, 33,

спуск Военный, 1/корп.3.

Работы до 19:00-20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о вероятном повышении стоимости воды. А также о тарифах на коммуналку с 1 мая.