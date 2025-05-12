Отключение света в Одессе - где нет электричества и когда ДТЭК восстановит

Тысячи одесситов будут сегодня без света — адреса отключений
Сегодня, 12 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Завершить восстановительные мероприятия обещают до 20:00, однако время может меняться.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-22,
- Цебриковская, 1-13а,
- Шептицкого, 1-5,
- Штилевая, 2-34, 50-118;
- Высоцкого, 1-25,
- дор.Николаевская, 65,
- дор. Южная, 1-73,
- переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3-6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Шахтинский, 25-46,
- просп. Князя Владимира Великого, 52, 112-154.
Работы до 17:00-19:00.
Центральный РЭС:
- Пер. Хвойный, 2-27/корп.1,
- просп. Л. Украинки, 16/1-16/корп.3,
- просп. Шевченко, 4б, 33,
- спуск Военный, 1/корп.3.
Работы до 19:00-20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о вероятном повышении стоимости воды. А также о тарифах на коммуналку с 1 мая.
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