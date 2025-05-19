Поліція відкрила справи щодо конфлікту на Героїв-Прикордонників в Одесі

Поліцейські з протоколом. Фото ілюстративне: ГУНП

Одеська поліція розпочала кримінальні та адміністративне провадження стосовно вечірнього конфлікту із табличкою на вулиці Героїв-Прикордонників. Справи було відкрито на учасників сутички з обох сторін.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Справи відкрито

За заявами двох представників громадської організації, поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (легкі тілесні ушкодження) — стосовно активіста, якого побили. Відкрили справу й за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка) — йдеться про зникнення телефону IPhone в другого потерпілого. Інші учасники конфлікту до правоохоронців не зверталися. Однак склали адмінпротокол за ст. 152 й на жінку, яка демонтувала дошку, оскільки вона порушила державні стандарти, норми і правила у сфері благоустрою.

Які покарання загрожують

Винним у крадіжці та побитті, згідно з санкцією статей, загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. А жінці, яка демонтувала табличку — від 340 до 1 360 гривень штрафу.

Конфлікт з активістами

Конфлікт відбувся вчора ввечері на вулиці Героїв-Прикордонників. Активісти намагалися демонтувати табличку, однак спроба завершилася сутичкою з місцевими мешканцями із застосуванням перцевих балончиків. На місце події викликали поліцію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про сутичку на вулиці Героїв-Прикордонників. А також про демонтаж таблички поету Пушкіну.