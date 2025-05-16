В Одесі затримали членів наркокартелю, які розповсюджували психотропи по всій Україні

Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Поліцейські зупинили діяльність наркокартелю із оборудками на мільйони, який діяв на території 15 областей України, зокрема й в Одеській. Затримано 6 підозрюваних, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, ділки створили та утримували у приватних будинках в Одесі, Ізмаїлі та Білгороді-Дністровському потужні цехи зі складами. У цих приміщеннях вони виготовляли, фасували та зберігали психотропні речовини, у тому числі особливо небезпечні. "Товар" вони збували по всій Україні, використовуючи інтернет-мережу та сервіси доставки.

Вилучені психотропи. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Правоохоронцями проведено більше 30-ти обшуків на об’єктах нерухомості, якими фігуранти користувались на території Одеської та Дніпропетровської областей, а також у їхніх транспортних засобах. Вилучено десятки кілограмів психотропів, кілька тонн прекурсорів, лабораторне обладнання для виготовлення, приладдя фасування, пакування і тривалого зберігання. В результаті було ліквідовано діяльність чотирьох нарколабораторій. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного ринку", складає понад 6 млн 350 тис. грн.

Нарколабораторія. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Речові докази. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Поліцейські затримали 6 фігурантів. Наразі їм повідомили про підозру за ч.ч. 2, 3 ст. 307 та ч.ч. 2,3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Ділкам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про контрабандиста, який вивозив деревину. А також про посадовицю митниці, яку викрили а корупції.