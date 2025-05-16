В Одессе задержали членов наркокартеля, которые распространяли психотропы по всей Украине

Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Полицейские остановили деятельность наркокартеля с милионными доходами, который действовал на территории 15 областей Украины, в том числе и в Одесской. Задержаны 6 подозреваемых, им грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, дельцы создали и удерживали в частных домах в Одессе, Измаиле и Белгороде-Днестровском цеха со складами. В этих помещениях они изготавливали, фасовали и хранили психотропные вещества, в том числе особо опасные. "Товар" они сбывали по всей Украине, используя интернет-сеть и сервисы доставки.

Изъятые психотропы. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Правоохранителями проведено более 30-ти обысков на объектах недвижимости, которыми фигуранты пользовались на территории Одесской и Днепропетровской областей, а также в их транспортных средствах. Изъято десятки килограммов психотропов, несколько тонн прекурсоров, лабораторное оборудование для изготовления, принадлежности фасовки, упаковки и длительного хранения. В результате была ликвидирована деятельность четырех нарколабораторий. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка", составляет более 6 млн 350 тыс. грн.

Нарколаборатория. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Вещественные доказательства. фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Полицейские задержали 6 фигурантов. Сейчас им сообщили о подозрении по ч.ч. 2, 3 ст. 307 и ч.ч. 2,3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Дельцам грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о контрабандисте, который вывозил древесину. А также о чиновнице таможни, которую разоблачили в коррупции.