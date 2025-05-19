В Одесі на Дерибасівській активісти знесли дошку російському поету Пушкіну

Меморіальна дошка. Фото ілюстративне: Одеське життя

В Одесі невідомі розбили пам'ятну дошку Олександру Пушкіну на Дерибасівській. Одразу після цього активісти опублікували погрози на адресу монумента російському поету біля мерії.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація. Україна".

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Збиття дошки

Меморіальна дошка на честь поета Олександра Пушкіна розташовувалася на будівлі колишнього Рішельєвського ліцею в Одесі. Невідомі збили її зі стіни будинку та залишили лежати на асфальті.

"Як повіє буйнесенький вітер з широких степів. Одеса. Перший Пушкін впав від вітру. Впевнені, що вітер може бути такий, що впаде і основний", — йдеться у повідомленні активістів ГО "Деколонізація. Україна".

Збита дошка. Фото: "Деколонізація. Україна"

Також активісти виклала фото пам'ятника Пушкіну біля міськради та натякнули, що цей монумент може стати наступним.

Пост активістів. Фото: скриншот

Коли з'явилася дошка

Додамо, знесену табличку встановили у 2015 році на честь того, що у будинку Рішельєвського ліцею колись бував Олександр Пушкін. Меморіальну дошку тоді повісили з ініціативи письменника Олега Борушко, скульптора Олександра Князика та покійного історика Олега Губаря.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Європецській площі намалювали триколор РФ. А також про боротьбу з меморіальними дошками.