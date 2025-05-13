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Головна Одеса Боротьба з меморіальними дошками в Одесі — які вимагають знести

Боротьба з меморіальними дошками в Одесі — які вимагають знести

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Дата публікації: 13 травня 2025 12:48
В Одесі активісти вимагають демонтувати таблички Юрію Гагаріну, Антону Чехову, Петру Чайковському.
Табличка Гагаріну. Фото ілюстративне: odportal.com

Активісти вимагають від міської влади демонтувати в Одесі меморіальні дошки, встановлені на честь російських і радянських діячів. Зокрема Юрію Гагаріну, Антону Чехову, Петру Чайковському та багатьом іншим.

Про це повідомили активісти ГО "Деколонізація. Україна.".

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Демонтаж табличок

Активісти вимагають від Одеської міської ради зняти 9 табличок в місті, встановлених на честь наступних діячів:

  • композитора Чайковського П. І.
  • письменника Чехова А. П.
  • поета Кірсанова С. І.
  • Героїв Радянського Союзу: Максименко С.Є., Главацького Г.Г. та Бурмакова І. Д.
  • віце-адмірала Жукова Г. В
  • космонавта Юрія Гагаріна
  • штабу Приморської армії

У міськраді відповіли активістам, що питання демонтажу цих меморіальних дошок буде розглянуте на засіданні історико-топонімічної комісії.

"На наступному засіданні історико-топонімічної комісії Одеської міської ради буде розглянуто питання демонтажу дошки Юрію Гагаріну", — йдеться у повідомленні активістів.

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Відповідь мерії. Фото: "Деколонізація. Україна"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в центрі повісили Пушкіна. А також про те, які вулиці збережуть свої назви.

Одеса декомунізація активісти міська рада Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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