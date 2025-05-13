В Одесі активісти вимагають демонтувати таблички Юрію Гагаріну, Антону Чехову, Петру Чайковському.

Боротьба з меморіальними дошками в Одесі — які вимагають знести
Активісти вимагають від міської влади демонтувати в Одесі меморіальні дошки, встановлені на честь російських і радянських діячів. Зокрема Юрію Гагаріну, Антону Чехову, Петру Чайковському та багатьом іншим.
Про це повідомили активісти ГО "Деколонізація. Україна.".
Демонтаж табличок
Активісти вимагають від Одеської міської ради зняти 9 табличок в місті, встановлених на честь наступних діячів:
- композитора Чайковського П. І.
- письменника Чехова А. П.
- поета Кірсанова С. І.
- Героїв Радянського Союзу: Максименко С.Є., Главацького Г.Г. та Бурмакова І. Д.
- віце-адмірала Жукова Г. В
- космонавта Юрія Гагаріна
- штабу Приморської армії
У міськраді відповіли активістам, що питання демонтажу цих меморіальних дошок буде розглянуте на засіданні історико-топонімічної комісії.
"На наступному засіданні історико-топонімічної комісії Одеської міської ради буде розглянуто питання демонтажу дошки Юрію Гагаріну", — йдеться у повідомленні активістів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в центрі повісили Пушкіна. А також про те, які вулиці збережуть свої назви.
Читайте Новини.LIVE!