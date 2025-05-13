Отключение воды в Одессе сегодня - какие адреса и когда восстановят, от Инфоксводоканала

Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 13 мая, в некоторых районах Одессы временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых и ремонтов на сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения работ сегодня в Одессе водоснабжения не будет до вечера по следующим адресам:

До 19:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Одария — все дома;

ул. Черноморского казачества — все дома;

ул. Атамана Головатого — все дома.

До 20:00 воды не будет у жителей:

ул. Семена Палия — 123, 127;

ул. Академика Сухарова — 42;

ул. Ярослава Баиса — все дома.

Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости воды.