Відключення води в Одесі сьогодні - які адреси та коли відновлять, від Інфоксводоканалу

Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 травня, у деяких районах Одеси тимчасово припинено водопостачання через проведення планових і ремонтів на мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення робіт сьогодні в Одесі водопостачання не буде до вечора за наступними адресами:

До 19:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Одарія — усі будинки;

вул. Чорноморського козацтва — усі будинки;

вул. Отамана Головатого — усі будинки.

До 20:00 води не буде у жителів:

вул. Семена Палія — 123, 127;

вул. Академіка Сухарова — 42;

вул. Ярослава Баїса — усі будинки.

Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість води.