В Одессе активисты требуют демонтировать таблички Юрию Гагарину, Антону Чехову, Петру Чайковскому.

Табличка Гагарину. Фото иллюстративное: odportal.com

Активисты требуют от городских властей демонтировать в Одессе мемориальные доски, установленные в честь российских и советских деятелей. В частности, Юрию Гагарину, Антону Чехову, Петру Чайковскому и многим другим.

Об этом сообщили активисты ОО "Деколонизация. Украина".

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Демонтаж табличек

Активисты требуют от Одесского городского совета снять девять табличек в городе, установленных в честь следующих деятелей:

композитора Чайковского П. И.

писателя Чехова А. П.

поэта Кирсанова С. И.

героев Советского Союза: Максименко С.Е., Главацкого Г.Г. и Бурмакова И.Д.

вице-адмирала Жукова Г. В.

космонавта Юрия Гагарина

штаба Приморской армии

В горсовете ответили активистам, что вопрос демонтажа этих мемориальных досок будет рассмотрен на заседании историко-топонимической комиссии.

"На следующем заседании историко-топонимической комиссии Одесского городского совета будет рассмотрен вопрос демонтажа доски Юрию Гагарину",— говорится в сообщении активистов.

Ответ мэрии. Фото: "Деколонизация. Украина"

Напомним, недавно мы писали о том, как в центре повесили Пушкина. А также о том, какие улицы сохранят свои названия.