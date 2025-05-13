В Одессе активисты требуют демонтировать таблички Юрию Гагарину, Антону Чехову, Петру Чайковскому.

Борьба с мемориальными досками в Одессе — какие требуют снести
Активисты требуют от городских властей демонтировать в Одессе мемориальные доски, установленные в честь российских и советских деятелей. В частности, Юрию Гагарину, Антону Чехову, Петру Чайковскому и многим другим.
Об этом сообщили активисты ОО "Деколонизация. Украина".
Демонтаж табличек
Активисты требуют от Одесского городского совета снять девять табличек в городе, установленных в честь следующих деятелей:
- композитора Чайковского П. И.
- писателя Чехова А. П.
- поэта Кирсанова С. И.
- героев Советского Союза: Максименко С.Е., Главацкого Г.Г. и Бурмакова И.Д.
- вице-адмирала Жукова Г. В.
- космонавта Юрия Гагарина
- штаба Приморской армии
В горсовете ответили активистам, что вопрос демонтажа этих мемориальных досок будет рассмотрен на заседании историко-топонимической комиссии.
"На следующем заседании историко-топонимической комиссии Одесского городского совета будет рассмотрен вопрос демонтажа доски Юрию Гагарину",— говорится в сообщении активистов.
Напомним, недавно мы писали о том, как в центре повесили Пушкина. А также о том, какие улицы сохранят свои названия.
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