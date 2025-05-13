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Борьба с мемориальными досками в Одессе — какие требуют снести

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Дата публикации 13 мая 2025 12:48
В Одессе активисты требуют демонтировать таблички Юрию Гагарину, Антону Чехову, Петру Чайковскому.
Табличка Гагарину. Фото иллюстративное: odportal.com

Активисты требуют от городских властей демонтировать в Одессе мемориальные доски, установленные в честь российских и советских деятелей. В частности, Юрию Гагарину, Антону Чехову, Петру Чайковскому и многим другим.

Об этом сообщили активисты ОО "Деколонизация. Украина".

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Демонтаж табличек

Активисты требуют от Одесского городского совета снять девять табличек в городе, установленных в честь следующих деятелей:

  • композитора Чайковского П. И.
  • писателя Чехова А. П.
  • поэта Кирсанова С. И.
  • героев Советского Союза: Максименко С.Е., Главацкого Г.Г. и Бурмакова И.Д.
  • вице-адмирала Жукова Г. В.
  • космонавта Юрия Гагарина
  • штаба Приморской армии

В горсовете ответили активистам, что вопрос демонтажа этих мемориальных досок будет рассмотрен на заседании историко-топонимической комиссии.

"На следующем заседании историко-топонимической комиссии Одесского городского совета будет рассмотрен вопрос демонтажа доски Юрию Гагарину",— говорится в сообщении активистов.

Активисты снова требуют демонтировать ряд указателей в Одессе - фото 1
Ответ мэрии. Фото: "Деколонизация. Украина"

Напомним, недавно мы писали о том, как в центре повесили Пушкина. А также о том, какие улицы сохранят свои названия.

Одесса декоммунизация активисты городской совет Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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