В Одесі відкрили меморіал фельдшеру, загиблому під час теракту

Відкриття меморіальної дошки Сергію Ротару. Фото: Олег Кіпер/Telegram

В Одесі вшанували пам’ять загиблих під час найбільшого за кількістю жертв російського теракту 15 березня 2024 року. На підстанції швидкої допомоги відкрили меморіальну дошку фельдшеру Сергію Ротару, який загинув, рятуючи людей після ракетного удару.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Відкриття меморіальної дошки Сергію Ротару

За його словами, меморіал встановили на підстанції швидкої медичної допомоги, де Сергій працював понад 10 років. Вшанувати пам'ять героя прийшло керівництво області, родичі та колеги.

Відкриття меморіальної дошки Сергію Ротару. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Що відомо про Сергія Ротару

Бригада Сергія Ротару однією з перших прибула на допомогу людям, постраждалим від удару Іскандером, коли ворог випустив другу ракету. Від моменту першого "прильоту" минуло менше ніж п'ять хвилин, як приїхали медики. На жаль, Сергій загинув внаслідок повторного ракетного удару. У нього залишилася дружина та двоє синів.

Дружина та син Сергія Ротару. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Колеги Сергія Ротару прийшли на відкриття меморіальної дошки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Пізніше Президент України Володимир Зеленський нагородив фельдшера одеської екстреної медичної допомоги Сергія Ротару орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Меморіальна дошка Сергію Ротару. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Атака на Одесу 15 березня 2024 року

15 березня 2024 року під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Російські загарбники атакували Одесу двічі, з інтервалом у декілька хвилин. Друга балістична ракета була навмисно випущена ворогом з метою збільшення числа жертв серед українського населення. Того трагічного дня Одеса втратила 21 людину, серед яких були рятувальники та медики.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня унаслідок російської атаки на Одещину пошкоджено будівлі, автомобілі та критичну інфраструктуру. Є постраждалі серед мирного населення. Також у прокуратурі показали кадри з місця влучання.