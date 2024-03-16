Атака на Одесу — мер розказав іноземним ЗМІ, що друга ракета була випущена навмисно

Мер міста Одеси Геннадій Труханов. Фото: скриншот

Російські загарбники вчора атакували Одесу двічі з інтервалом у декілька хвилин. Друга балістична ракета була навмисно випущена ворогом з метою збільшення числа жертв серед українського населення.

Про це в інтерв’ю іноземним ЗМІ заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Мер підкреслив, що цей жахливий акт був направлений на вбивство рятувальних служб та цивільних осіб. Адже вони якраз прибули на місце влучання першими.

"Станом на зараз, ми втратили 21 громадянина, серед яких були рятувальники, медичний персонал, поліцейські та мирні жителі", — підкреслив Геннадій Труханов.

Наразі, за словами очільника міста, на місці трагедії продовжують працювати оперативні та місцеві служби, а також волонтери та благодійні організації. Міська влада вживає заходів для мінімізації подальших ризиків та надає допомогу постраждалим, зокрема, забезпечуючи закриття вікон та дверей у будинках, де це необхідно.

"Ми вдячні всім міжнародним та національним фондам, які надають підтримку в цей важкий час, допомагаючи місту і його жителям", — додав мер Одеси.

Атака на Одесу: що відомо

Нагадаємо, сьогодні в Одесі оголосили розміри матеріальної допомоги для постраждалих унаслідок ракетної атаки на місто 15 березня. Наразі відомо, що це будуть суми до 100 тисяч гривень. Крім цього, місто оплатить і похорони загиблих.

Також ми писали, що голова МВС України розказав, що ціллю цих атак була саме цивільна інфраструктура.

Додамо, після страшної трагедії в Одесі голова польського уряду Дональд Туск виступив із закликом до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. Він закликав республіканця пришвидшити голосування за пакет допомоги для України.