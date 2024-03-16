В Одесі збільшилась кількість жертв російської атаки на місто — подробиці

Машини швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 березня, стало відомо, що кількість жертв вчорашньої ранкової атаки на місто збільшилась до 21 особи. У лікарні помер ще один співробітник служби ДСНС. Відомо, що це 39-річний рятувальник Віталій Алімов.



Про це під час брифінгу повідомила віцемер Одеси Світлана Бедрега.

За її словами, загалом до лікарень звернулися понад 50 постраждалих, багато із них у важкому стані. Вона зазначила, що число жертв ще може змінюватися.

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"Цифра може змінюватись, тому що надається амбулаторна допомога і пацієнти можуть іти додому. Але є й інші випадки, коли пацієнт звертається за амбулаторною допомогою, але враховуючи його стан, його госпіталізовують. Зараз всі постраждалі знаходяться у медзакладах міста та районного центру", — розповіла Світлана Бедрега.

Світлана Бедрега. Фото: Новини.LIVE

Своєю чергою, директор однієї із лікарень Денис Себов повідомив, що наразі у лікарні на стаціонарі перебуває 13 постраждалих. Усі вони отримали вибухові травми різного ступеня тяжкості.

"Внаслідок ракетного прильоту в заклад потрапило 23 пацієнти, з них було 13 госпіталізовано, три померло, один із них потрапив до нас у стані клінічної смерті, його не вдалося реанімувати. Сімом людям була надана амбулаторна допомога. Наразі чотири пацієнти знаходяться в край важкому стані, решта пацієнтів стабілізовано, і їм надається медична допомога", — додав лікар.

Денис Себов. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що по місту випустили дві ракети типу "Іскандер-М".

Також ми писали, що наслідки влучань показали у ДСНС. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів.

Додамо, що сьогодні в місті та області оголошено жалобу за загиблими.