Одеський парамедик розповів про перші хвилини після влучання

Розбита карета швидної. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні зранку ворог атакував Одесу балістичними ракетами з території окупованого Криму. На місці опинився парамедик, який врятував життя перших поранених людей.

Про це з місця подій дізналися журналісти Новини.LIVE.



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Допоміг рятувати життя

Одним з першим на місце влучання ракети приїхав парамедик, який потрапив під другу атаку, та залишився живий. Він допомагав рятувальникам в евакуації та наданні першої допомоги постраждалим.

"Я шукав постраждалих, а коли побачив жінку — почав прямувати до неї. Мене зупинили і спитали, чи я медик. Відповів "так", та в той самий момент стався вибух. Я не знаю, яким чином я залишився живий. Чоловік, який був поруч зі мною у двох метрах отримав уламкові поранення. Я діяв на свій розсуд, почав евакуацію і допомогу постраждалим. Скільки я витяг 300, навіть не можу сказати", — сказав парамедик.



Розбита карета швидної. Фото: Новини.LIVE

Крім того, він зазначив, що ракета пошкодила карети швидкої допомоги, у яких робили перевʼязки та допомогали людям ліками. А сам він залишився заблокованим на цьому місці, адже уламками ракети пошкоджено його мотоцикл.

Перелякалися від вибуху

Також місцеві мешканці повідомляють, що не були готові до атаки та не бачили самого вибуху. Лише ударною хвилею пошкодило вікна та двері. Інесса зазначає, що її родина не постраждала, бо саме в той час вони знаходилися у дворі свого будинку, який виходить на інший бік від місця влучання.

"Я від цієї хвилі була в шоці. Мені немов шось по спині вдарило", — сказала жінка.



Інеса, жителька Одеси. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одесу

Сьогодні вранці, 15 березня, під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що по місту випустили дві ракети типу "Іскандер-М".

Також ми писали, що наслідки влучань показали у ДСНС. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єти цивільної інфраструктури. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів.



Додамо, що наразі триває рятувальна операція, робітники служб надають усю необхідно допомогу постраждалим. Відомо про те, що серед загиблих є працівники поліції, а загальна кількість постраждалих становіть понад 70 людей.