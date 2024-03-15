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Одесский парамедик рассказал о первых минутах после попадания

15 марта 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесский парамедик рассказал о первых минутах после попадания
Разбитая карета быстрой. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня утром враг атаковал Одессу баллистическими ракетами с территории оккупированного Крыма. На месте оказался парамедик, спасший жизнь первых раненых людей.

Об этом с места событий узнали журналисты Новини.LIVE.

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Помог спасать жизнь

Одним из первым на место попадания ракеты приехал парамедик, который попал под вторую атаку и остался жив. Он помогал спасателям в эвакуации и оказании первой помощи пострадавшим.

"Я искал пострадавших, а когда увидел женщину — начал направляться к ней. Меня остановили и спросили, я медик. Ответил "да", но в тот же момент произошел взрыв. Я не знаю, каким образом я остался жив. Мужчина, который был рядом со мной в двух метрах, получил осколочные ранения. Я действовал по своему усмотрению, начал эвакуацию и помощь пострадавшим. Сколько я вытащил 300, даже не могу сказать" , — сказал парамедик.

Одесский парамедик рассказал о первых минутах после попадания - фото 1
Разбитая карета быстрой. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, он отметил, что ракета повредила кареты скорой помощи, в которых делали перевязки и помогали людям лекарствами. А сам он остался заблокированным на этом месте, ведь обломками ракеты поврежден его мотоцикл.

Испугались от взрыва

Местные жители сообщают, что не были готовы к атаке и не видели самого взрыва. Лишь ударной волной повредило окна и двери. Инесса отмечает, что ее семья не пострадала, потому что именно в то время они находились во дворе своего дома, выходящего на другую сторону от места попадания.

"Я от этой волны была в шоке. Меня словно что-то по спине ударило" , — сказала женщина.

Одесский парамедик рассказал о первых минутах после попадания - фото 2
Инесса, жительница Одессы. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одессу

Сегодня утром, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Известно, что по городу выпустили две ракеты типа "Искандер-М".

Также мы писали, что последствия попадания показали в ГСЧС. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.

Добавим, что в настоящее время идет спасательная операция, рабочие служб оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Известно о том, что среди погибших есть сотрудники полиции, а общее количество пострадавших составляет более 70 человек.

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