Кількість загиблих дедалі зростає — в Одесі на завтра оголосили день жалоби

Працівники ДСНС усувають пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Наразі триває рятувальна операція, робітники служб надають усю необхідно допомогу постраждалим. Відомо про те, що серед загиблих є працівники поліції, а загальна кількість постраждалих становіть понад 70 людей.



Про це повідомив у телеграм-каналі Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Кількість постраждалих

73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості унаслідок атаки росіян на Одесу, ще 16 загинули. Серед них співробітники Національної поліції.

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День жалоби в Одесі

З метою вшанування пам’яті загиблих від російських терористичних дій завтра, 16 березня 2024 року, у місті оголошено день жалоби. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Атака на Одесу

Сьогодні вранці, 15 березня, під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що по місту випустили дві ракети типу "Іскандер-М".

Також ми писали, що наслідки влучань показали у ДСНС. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єти цивільної інфраструктури. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів.