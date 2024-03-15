Число погибших растет — в Одессе на завтра объявили день траура

Сотрудники ГСЧС устраняют пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

В настоящее время идет спасательная операция, рабочие служб оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Известно о том, что среди погибших есть сотрудники полиции, а общее количество пострадавших составляет более 70 человек.



Об этом сообщил в телеграмм-канале Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Количество пострадавших

73 человека получили ранения разной степени тяжести в результате атаки россиян на Одессу, еще 16 погибли. В их числе сотрудники Национальной полиции.

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День траура в Одессе

В целях памяти погибших от российских террористических действий, завтра, 16 марта 2024 года, в городе объявлен день траура. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Атака на Одессу

Сегодня утром, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, которое направил на Одессу. Известно, что по городу выпустили две ракеты типа "Искандер-М".

Также мы писали, что последствия попадания показали в ГСЧС. В результате обстрела получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.