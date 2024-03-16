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В Одесі закінчились пошуково-рятувальні роботи на місці влучання — що відомо

16 березня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі закінчились пошуково-рятувальні роботи на місці влучання — що відомо
Рукавиці рятувальника. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок, 16 березня, в Одесі закінчились пошуково-рятувальні роботи на місці влучання. Наразі продовжуються уточнення щодо постраждалих та загиблих.

Про це в етері телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Зараз ще уточнюються списки постраждалих. Люди оговтуються від шоку і звертаються до медзакладів", — зазначила військова.

Відомо, що на ранок суботи у медзакладах продовжують лікування 40 людей, постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки. З них 9 поранених у важкому стані.

Крім того, Наталія Гуменюк додала, що на місці продовжують працювати експерти. Вони мають установити тип ракети, яким було завдано удару.
 
"Ще замало часу пройшло, щоб робити висновки. Експерти працюють. Попередньо це була ракета "Іскандер", — сказала речниця.
 

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Нагадаємо, 15 березня, під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що по місту випустили дві ракети типу "Іскандер-М".

Також ми писали, що наслідки влучань показали у ДСНС. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів.

Додамо, що сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими, внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. 

Одеса
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Одеська ОДА
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
ракетний удар

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