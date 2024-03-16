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В Одессе закончились поисково-спасательные работы на месте попадания — что известно

16 марта 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе закончились поисково-спасательные работы на месте попадания — что известно
Перчатки спасателя. Фото: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 16 марта в Одессе закончились поисково-спасательные работы на месте попадания. Пока продолжаются уточнения относительно пострадавших и погибших.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сейчас еще уточняются списки пострадавших. Люди приходят в себя от шока и обращаются в медучреждения", — отметила военная.

Известно, что на утро субботы в медучреждениях продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии.

Кроме того, Наталья Гуменюк добавила, что на месте продолжают работу эксперты. Они должны установить тип ракеты, которым был нанесен удар.

"Еще мало времени прошло, чтобы делать выводы. Эксперты работают. Предварительно это была ракета "Искандер", — сказала спикер.

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Напомним, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, которое направил в Одессу. Известно, что по городу выпустили две ракеты типа "Искандер-М".

Также мы писали, что последствия попадания показали в ГСЧС. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.

Добавим, что сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим, в результате массового по количеству жертв российского теракта в Одессе.

Одесса
операция
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Новости Одессы
Наталия Гуменюк
ракетный удар

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