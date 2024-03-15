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Унаслідок російської атаки на Одесу загинули рятівник та фельдшер

15 березня 2024 13:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Унаслідок російської атаки на Одесу загинули рятівник та фельдшер
Машина рятувальників. Ілюстрантивне вото: ДСНС України
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 15 березня, в Одесі обірвалося життя  жертв російської атаки. Так, загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу постраждалим від вибуху.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
 

Унаслідок російської атаки на Одесу загинули рятівник та фельдшер - фото 1
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Відомо, що в  результаті вибуху є жертви. Голова ОВА зазначив, що наразі точна кількість постраждалих внаслідок атаки Росії уточнюється.

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Сьогодні близько 11-ї ранку пролунали сигнали повітряної тривоги в низці областей України, зокрема на Одещині. Росіяни випустили по регіону балістичні ракети. 

Внаслідок ворожої атаки на Одесу у місті пролунала серія гучних вибухів. Вони сталися біля закладів освіти. Як пізніше зазначили в міськраді, всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці. Проте голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі

Одеса
ДСНС
вибух
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
рятувальники
повітряна тривога
Олег Кіпер
жертва
ракетний удар

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