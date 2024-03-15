Унаслідок російської атаки на Одесу загинули рятівник та фельдшер

Машина рятувальників. Ілюстрантивне вото: ДСНС України

Сьогодні, 15 березня, в Одесі обірвалося життя жертв російської атаки. Так, загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу постраждалим від вибуху.



Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Відомо, що в результаті вибуху є жертви. Голова ОВА зазначив, що наразі точна кількість постраждалих внаслідок атаки Росії уточнюється.

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Сьогодні близько 11-ї ранку пролунали сигнали повітряної тривоги в низці областей України, зокрема на Одещині. Росіяни випустили по регіону балістичні ракети.



Внаслідок ворожої атаки на Одесу у місті пролунала серія гучних вибухів. Вони сталися біля закладів освіти. Як пізніше зазначили в міськраді, всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці. Проте голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі.