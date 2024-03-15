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В результате российской атаки на Одессу погибли спасатель и фельдшер

15 марта 2024 13:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В результате российской атаки на Одессу погибли спасатель и фельдшер
Спасательная машина. Иллюстративный образ: ГСЧС Украины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 15 марта, в Одессе прервалась жизнь жертв российской атаки. Погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, приехавшие оказывать помощь пострадавшим от взрыва.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер .

В результате российской атаки на Одессу погибли спасатель и фельдшер - фото 1
Сообщения Олега Кипера. Фото: скриншот

Известно, что в результате взрыва есть жертвы. Глава ОВА отметил, что в настоящее время точное количество пострадавших в результате атаки России уточняется.

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Атака на Одессу 15 марта – что известно

Сегодня около 11 утра прозвучали сигналы воздушной тревоги в ряде областей Украины, в частности в Одесской области. Россияне выпустили по региону баллистические ракеты.

В результате вражеской атаки на Одессу в городе прозвучала серия громких взрывов. Они произошли около учебных заведений. Как позже отметили в горсовете, все находившиеся в школах и садах дети в безопасности. Однако глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие.

Одесса
ГСЧС
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
спасатели
воздушная тревога
Олег Кипер
жертва
ракетный удар

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