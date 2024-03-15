В результате российской атаки на Одессу погибли спасатель и фельдшер

Спасательная машина. Иллюстративный образ: ГСЧС Украины

Сегодня, 15 марта, в Одессе прервалась жизнь жертв российской атаки. Погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, приехавшие оказывать помощь пострадавшим от взрыва.



Об этом в своем телеграмм-канале сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер .

Сообщения Олега Кипера. Фото: скриншот

Известно, что в результате взрыва есть жертвы. Глава ОВА отметил, что в настоящее время точное количество пострадавших в результате атаки России уточняется.

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Атака на Одессу 15 марта – что известно

Сегодня около 11 утра прозвучали сигналы воздушной тревоги в ряде областей Украины, в частности в Одесской области. Россияне выпустили по региону баллистические ракеты.



В результате вражеской атаки на Одессу в городе прозвучала серия громких взрывов. Они произошли около учебных заведений. Как позже отметили в горсовете, все находившиеся в школах и садах дети в безопасности. Однако глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие.