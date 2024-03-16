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В Одессе увеличилось количество жертв российской атаки на город — подробности

16 марта 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе увеличилось количество жертв российской атаки на город — подробности
Машины скорой помощи. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 16 марта, стало известно, что количество жертв вчерашней утренней атаки на город увеличилось до 21 человека. В больнице скончался еще один сотрудник службы ГСЧС. Известно, что это 39-летний спасатель Виталий Алимов.

Об этом во время брифинга сообщила вице-мэр Одессы Светлана Бедрега.

По ее словам, в общей сложности в больницы обратились более 50 пострадавших, многие из них в тяжелом состоянии. Она отметила, что число жертв еще может изменяться.

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"Цифра может меняться, потому что оказывается амбулаторная помощь и пациенты могут идти домой. Но есть и другие случаи, когда пациент обращается за амбулаторной помощью, но учитывая его состояние - его госпитализируют. Сейчас все пострадавшие находятся в медучреждениях города и районного центра", — рассказала Светлана Бедрега.

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Светлана Бедрега. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь директор одной из больниц Денис Себов сообщил, что в настоящее время в больнице на стационаре находятся 13 пострадавших. Все они получили взрывные травмы разной степени тяжести.

"В результате ракетного прилета в заведение попали 23 пациента из них было 13 госпитализировано, трое умерли, один из них попал к нам в состоянии клинической смерти, его не удалось реанимировать. Семерым людям была оказана амбулаторная помощь. В настоящее время четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, остальные пациенты стабилизированы, и им оказывается медицинская помощь", — добавил врач.

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Денис Себов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Известно, что по городу выпустили две ракеты типа "Искандер-М".

Также мы писали, что последствия попадания показали в ГСЧС. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.

Добавим, что сегодня в городе и области объявлен траур по погибшим.

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