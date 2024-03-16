Дональд Туск згадав Одесу в своєму зверненні до американських республіканців

Голова польського уряду Дональд Туск. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Після страшної трагедії в Одесі голова польського уряду Дональд Туск виступив із закликом до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. Він закликав республіканця пришвидшити голосування за пакет допомоги для України.

Про це голова польського уряду написав у соцмережі X.

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Заклик Туска до республіканців

Звернення польського політика з’явилося сьогодні, 16 березня. На цей час уже відомо, що в Одесі від дій російських окупантів загинула 21 людина, ще понад пів сотні постраждали. Туск наголосив на необхідності швидкого та рішучого реагування з боку міжнародної спільноти.

"Подивіться на Одесу, спікере Джонсоне! Скільки аргументів ви ще потребуєте, щоб прийняти рішення?" — написав глава польського уряду.

Допис із соцмережі. Фото: скриншот

Допомога Україні

Нагадаємо, у жовтні президент США Джо Байден вніс до Конгресу запит щодо підтримки України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення кордону США. Після кількох місяців переговорів та пошуку компромісів Сенат ухвалив законопроєкт. Після цього документ був переданий до Палати представників, де голосування щодо нього було провалено.

Згодом був розроблений новий законопроєкт про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, на потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів. 13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроєкт на голосування.

Атака на Одесу

15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Наразі продовжуються уточнення щодо постраждалих та загиблих. Сьогодні в лікарні помер 39-річний рятувальник.

Відомо, що на ранок суботи у медзакладах продовжують лікування 55 людей, постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки. З них 9 поранених у важкому стані.

Також ми писали, що в Одесі оголосили розміри матеріальної допомоги для постраждалих унаслідок ракетної атаки на місто 15 березня. Наразі відомо, що це будуть суми до 100 тисяч гривень.