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Дональд Туск вспомнил Одессу в своем обращении к американским республиканцам

16 марта 2024 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Дональд Туск вспомнил Одессу в своем обращении к американским республиканцам
Глава польского правительства Дональд Туск. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

После страшной трагедии в Одессе глава польского правительства Дональд Туск выступил с призывом к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону. Он призвал республиканца ускорить голосование за пакет помощи для Украины.

Об этом глава польского правительства написал в соцсети X.

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Призыв Туска к республиканцам

Обращение польского политика появилось сегодня, 16 марта. К настоящему времени уже известно, что в Одессе от действий российских оккупантов погиб 21 человек, еще более полусотни пострадали. Туск отметил необходимость быстрого и решительного реагирования со стороны международного сообщества.

"Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон! Сколько аргументов вам еще нужно, чтобы принять решение?" — написал глава польского правительства.

Дональд Туск вспомнил Одессу в своем обращении к американским республиканцам - фото 1
Сообщение из соцсети. Фото: скриншот

Помощь Украине

Напомним, в октябре президент США Джо Байден внес в Конгресс запрос о поддержке Украины, Израиля, Тайваня, а также усилении границы США. После нескольких месяцев переговоров и поиска компромиссов Сенат принял законопроект. После этого документ был передан в Палату представителей, где голосование по нему было провалено.

Впоследствии был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, на нужды Украины в нем предусмотрено более 60 млрд долларов. 13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование.

Атака на Одессу

15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция длилась всю ночь.

В настоящее время продолжаются уточнения относительно пострадавших и погибших. Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель.

Известно, что к утру субботы в медучреждениях продолжают лечение 55 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в Одессе объявили размеры материальной помощи для пострадавших в результате ракетной атаки на город 15 марта. Пока известно, что это будут суммы до 100 тысяч гривен.

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