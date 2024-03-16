Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Всім постраждалим під час вчорашньої російської атаки на місто виплатять компенсації arrow

Всім постраждалим під час вчорашньої російської атаки на місто виплатять компенсації

16 березня 2024 13:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Всім постраждалим під час вчорашньої російської атаки на місто виплатять компенсації
Рятувальні служби в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні в Одесі оголосили розміри матеріальної допомоги для постраждалих унаслідок ракетної атаки на місто, 15 березня. Наразі відомо, що це будуть суми до ста тисяч гривень.

Про це повідомила заступниця Одеського міського голови Світлана Бедрега

Читайте також:

За словами посадовиці виплати отримають усі постраждалі, незалежно від місця прописки. Крім цього, місто оплатить і похорони загиблих.

"Всім, хто постраждав на території міста буде виплачено від 50 до 100 тисяч гривень залежно від стану потерпілого. Витрати пов'язані з похованням також місто бере на себе", — додала віцемерка. 

Всім постраждалим під час вчорашньої російської атаки на місто виплатять компенсації - фото 1
Світлана Бедрега. Фото: Новини.LIVE

Світлана Бедрега також заявила, що наразі на місці влучання працюють профільні комісії. Експерти оцінюють масштаби збитків та потреби у відновленні житла містян. 

"В місті також активно працюють інфраструктурні та психологічні служби для забезпечення необхідної допомоги та підтримки населенню", — зазначила заступниця мера.

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що по місту імовірно випустили дві ракети типу "Іскандер-М". Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури.

Додамо, що сьогодні в місті та області оголошено жалобу за загиблими. Загалом відомо, про 21 жертву російського теракту по місту. Ще понад пів сотні постраждали. 

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство