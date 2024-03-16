Всім постраждалим під час вчорашньої російської атаки на місто виплатять компенсації

Рятувальні служби в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі оголосили розміри матеріальної допомоги для постраждалих унаслідок ракетної атаки на місто, 15 березня. Наразі відомо, що це будуть суми до ста тисяч гривень.

Про це повідомила заступниця Одеського міського голови Світлана Бедрега.

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За словами посадовиці виплати отримають усі постраждалі, незалежно від місця прописки. Крім цього, місто оплатить і похорони загиблих.

"Всім, хто постраждав на території міста буде виплачено від 50 до 100 тисяч гривень залежно від стану потерпілого. Витрати пов'язані з похованням також місто бере на себе", — додала віцемерка.

Світлана Бедрега. Фото: Новини.LIVE

Світлана Бедрега також заявила, що наразі на місці влучання працюють профільні комісії. Експерти оцінюють масштаби збитків та потреби у відновленні житла містян.

"В місті також активно працюють інфраструктурні та психологічні служби для забезпечення необхідної допомоги та підтримки населенню", — зазначила заступниця мера.

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що по місту імовірно випустили дві ракети типу "Іскандер-М". Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури.

Додамо, що сьогодні в місті та області оголошено жалобу за загиблими. Загалом відомо, про 21 жертву російського теракту по місту. Ще понад пів сотні постраждали.