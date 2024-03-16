Всем пострадавшим во время вчерашней российской атаки на город выплатят компенсации
Сегодня в Одессе объявили размеры материальной помощи для пострадавших в результате ракетной атаки на город, 15 марта. Пока известно, что это будут суммы до ста тысяч гривен.
Об этом сообщила заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.
По словам чиновника выплаты получат все пострадавшие, независимо от места прописки. Кроме этого, город оплатит и похороны погибших.
"Всем, кто пострадал на территории города, будет выплачено от 50 до 100 тысяч гривен в зависимости от состояния пострадавшего. Расходы связанные с погребением также город берет на себя", — добавила вице-мэр.
Светлана Бедрега также заявила, что сейчас на месте попадания работают профильные комиссии. Эксперты оценивают масштабы ущерба и потребности в восстановлении жилья горожан.
"В городе также активно работают инфраструктурные и психологические службы для обеспечения необходимой помощи и поддержки населению", — отметила заместительница мэра.
Напомним, 15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное в Одессу. Известно, что по городу предположительно выпустили две ракеты типа "Искандер-М". Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Добавим, что сегодня в городе и области объявлен траур по погибшим. В общей сложности известно, о 21 жертве российского теракта по городу. Еще более полусотни пострадали.
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