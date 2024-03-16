Всем пострадавшим во время вчерашней российской атаки на город выплатят компенсации

Спасательные службы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе объявили размеры материальной помощи для пострадавших в результате ракетной атаки на город, 15 марта. Пока известно, что это будут суммы до ста тысяч гривен.

Об этом сообщила заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

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По словам чиновника выплаты получат все пострадавшие, независимо от места прописки. Кроме этого, город оплатит и похороны погибших.

"Всем, кто пострадал на территории города, будет выплачено от 50 до 100 тысяч гривен в зависимости от состояния пострадавшего. Расходы связанные с погребением также город берет на себя", — добавила вице-мэр.

Светлана Бедрега. Фото: Новини.LIVE

Светлана Бедрега также заявила, что сейчас на месте попадания работают профильные комиссии. Эксперты оценивают масштабы ущерба и потребности в восстановлении жилья горожан.

"В городе также активно работают инфраструктурные и психологические службы для обеспечения необходимой помощи и поддержки населению", — отметила заместительница мэра.

Напомним, 15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное в Одессу. Известно, что по городу предположительно выпустили две ракеты типа "Искандер-М". Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Добавим, что сегодня в городе и области объявлен траур по погибшим. В общей сложности известно, о 21 жертве российского теракта по городу. Еще более полусотни пострадали.