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Атака на Одессу — мэр рассказал иностранным СМИ, что вторая ракета была выпущена намеренно

16 марта 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Атака на Одессу — мэр рассказал иностранным СМИ, что вторая ракета была выпущена намеренно
Мэр города Одессы Геннадий Труханов. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские захватчики атаковали Одессу дважды с интервалом в несколько минут. Вторая баллистическая ракета была специально выпущена врагом с целью увеличения числа жертв среди украинского населения.

Об этом в интервью иностранным СМИ заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Мэр подчеркнул, что этот ужасный акт был направлен на убийство спасательных служб и гражданских лиц. Они ведь как раз прибыли на место попадания первыми.

"По состоянию на данный момент мы потеряли 21 гражданина, среди которых были спасатели, медицинский персонал, полицейские и мирные жители", — подчеркнул Геннадий Труханов.

По словам главы города, на месте трагедии продолжают работать оперативные и местные службы, а также волонтеры и благотворительные организации. Городские власти принимают меры по минимизации дальнейших рисков и оказывают помощь пострадавшим, в частности обеспечивая закрытие окон и дверей в домах, где это необходимо.

"Мы благодарны всем международным и национальным фондам, которые оказывают поддержку в это тяжелое время, помогая городу и его жителям", — добавил мэр Одессы.

Атака на Одессу: что известно

Напомним, сегодня в Одессе объявили размеры материальной помощи для пострадавших в результате ракетной атаки на город 15 марта. Пока известно, что это будут суммы до 100 тысяч гривен. Кроме этого, город оплатит и похороны погибших.

Также мы писали, что глава МВД Украины рассказал, что целью этих атак была именно гражданская инфраструктура.

Добавим, после страшной трагедии в Одессе глава польского правительства Дональд Туск выступил с призывом к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону. Он призвал республиканца ускорить голосование за пакет помощи для Украины.

Одесса
Геннадий Труханов
Одесская область
Одесская ОГА
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