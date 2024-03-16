Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі

Голова МВС України Ігор Клименко. Фото: Klymenko_MVS

Росія вчора завдала підступного удару по Одесі, випустивши по місту дві балістичні ракети. Одну з яких окупанти запустили уже, коли на місці прильоту працювали рятувальні служби. Ціллю цих атак була саме цивільна інфраструктура.

Про це під час візиту в Одесу заявив голова МВС України Ігор Клименко.

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"Ворог прицільно вдарив саме по цивільній інфраструктурі: магазини, автосервіс, житлові будинки — ось що стало ціллю терористів. Але й на цьому росіяни не зупинились — цинічно нанесли повторний удар", — сказав міністр.

Він також повідомив, що станом на зараз відомо про понад 70 поранених людей. 21 людина загинула — це рятувальники, правоохоронці, медики та просто звичайні перехожі.

"Відвідав поранених, їм надається необхідна медична допомога. Ще є люди з важкими травмами, лікарі борються за їхні життя. Крім того, працюють психологи та психіатри, щоб допомогти постраждалим пройти через цю травму. Ми зробимо усе, аби Росія понесла покарання за усі воєнні злочини у Міжнародному суді", — додав Ігор Клименко.

За його словами, наразі слідчі поліції та СБУ завершують фіксацію цього злочину.

Нагадаємо, 15 березня, під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Також ми писали, що в Одесі оголосили розміри матеріальної допомоги для постраждалих унаслідок ракетної атаки на місто 15 березня. Наразі відомо, що це будуть суми до 100 тисяч гривень.