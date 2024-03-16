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Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе

16 марта 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе
Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото: Klymenko_MVS
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россия вчера нанесла коварный удар по Одессе, выпустив по городу две баллистические ракеты. Одну из которых оккупанты запустили уже, когда на месте прилета работали спасательные службы. Целью этих атак была именно гражданская инфраструктура.

Об этом во время визита в Одессу заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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"Враг прицельно ударил именно по гражданской инфраструктуре: магазины, автосервис, жилые дома – вот что стало целью террористов. Но и на этом россияне не остановились – цинично нанесли повторный удар", — сказал министр.

Он также сообщил, что по состоянию на данный момент известно более 70 раненых людей. 21 человек погиб — это спасатели, правоохранители, медики и просто обычные прохожие.

"Посетил раненых, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Еще есть люди с тяжелыми травмами, врачи борются за их жизнь. Кроме того, работают психологи и психиатры, чтобы помочь пострадавшим пройти через эту травму. Мы сделаем все, чтобы Россия понесла наказание за все военные преступления в Международном суде", — добавил Игорь Клименко.

По его словам, в настоящее время следователи полиции и СБУ завершают фиксацию этого преступления.

Напомним, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.

Также мы писали, что в Одессе объявили размеры материальной помощи для пострадавших в результате ракетной атаки на город 15 марта. Пока известно, что это будут суммы до 100 тысяч гривен.

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