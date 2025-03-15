Російська дронова атака на Одеську область — постраждалі та руйнування

Рятувальник на місці влучання. Фото: ДСНС

Російські війська знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі, автомобілі та критичну інфраструктуру. Є постраждалі серед мирного населення.

Про це у суботу, 15 березня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Атака на Одещину: наслідки

У ніч на 15 березня російські війська двічі здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси постраждала будівля приватного підприємства — вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено дах та двері.

Поранені унаслідок атаки

Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей. В Одесі 61-річна жінка постраждала від уламків скла, отримавши травми обличчя. Її госпіталізували до лікарні. У Чорноморську під час першої хвилі ударів поранення отримав 53-річний чоловік, його стан лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості.

Рятувальники на місці влучання

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, спричинені ворожими ударами. Вогонь пошкодив критичну інфраструктуру, магазин, приватний житловий будинок та кілька автомобілів. Для ліквідації наслідків від ДСНС залучили 17 одиниць техніки та 69 рятувальників, а також 9 добровольців із трьома одиницями техніки.

Рятувальник тягне шланг для гасіння вогню. Фото: ДСНС

Рятувальник працює на місці влучання. Фото: ДСНС

Газ, вода та тепло у Чорноморську

Станом на ранок у Чорноморську газо-, водо- та теплопостачання працюють у штатному режимі, а електропостачання відновлено завдяки оперативній роботі енергетиків. Роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають.

Нагадаємо, 14 березня унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури залишився без світла весь Чорноморськ. Також ми повідомляли, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.