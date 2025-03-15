Российская дроновая атака на Одесскую область - пострадавшие и разрушения

Спасатель на месте попадания. Фото: ГСЧС

Российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены здания, автомобили и критическая инфраструктура. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Об этом в субботу, 15 марта, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Атака на Одесскую область: последствия

В ночь на 15 марта российские войска дважды совершили атаку на Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела в Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы пострадало здание частного предприятия — взрывной волной выбиты окна, повреждена крыша и двери.

Раненые в результате атаки

В результате атаки ранения получили два человека. В Одессе 61-летняя женщина пострадала от осколков стекла, получив травмы лица. Ее госпитализировали в больницу. В Черноморске во время первой волны ударов ранения получил 53-летний мужчина, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Спасатели на месте попадания

Спасатели оперативно ликвидировали пожары, вызванные вражескими ударами. Огонь повредил критическую инфраструктуру, магазин, частный жилой дом и несколько автомобилей. Для ликвидации последствий от ГСЧС привлекли 17 единиц техники и 69 спасателей, а также 9 добровольцев с тремя единицами техники.

Спасатель тянет шланг для тушения огня. Фото: ГСЧС

Спасатель работает на месте попадания. Фото: ГСЧС

Газ, вода и тепло в Черноморске

По состоянию на утро в Черноморске газо-, водо- и теплоснабжение работают в штатном режиме, а электроснабжение восстановлено благодаря оперативной работе энергетиков. Работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются.

Напомним, 14 марта в результате повреждения энергетической инфраструктуры остался без света весь Черноморск. Также мы сообщали, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.