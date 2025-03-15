Річниця ракетного удару по Одесі 15 березня 2024: загинули 21 людина

Рік потому — Одеса згадує жертв удару по дитячому таборі
Рік тому російські окупаційні війська завдали два ракетних удари по Одесі, спричинивши масові жертви серед цивільних і рятувальників. Загинули 21 людина, ще 74 отримали поранення.
Сьогодні Новини.LIVE згадують той трагічний день та жертв атаки.
Удар по Одесі 15 березня 2024
15 березня 2024 року, російські війська завдали два балістичні удари по рекреаційній зоні Одеси. О 11:03 ракета влучила у дитячий табір "Мрія" на Дачі Ковалевського, зруйнувавши триповерхову будівлю. Через 34 хвилини, коли на місці вже працювали рятувальники, медики та поліцейські, російські терористи спрямували на табір ще одну ракету.
Жертви унаслідок атаки на Одесі
Атака стала одною із найкривавіших для Одеси від початку повномасштабної війни. Загинули 21 людина. Серед жертв — колишній перший заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, Олександр Гостіщев — підполковник поліції, поліцейський Андрій Боярський, у якого залишилася тримісячна донька, та рятувальники Сергій Ротарі та Віталій Алімов, який помер у лікарні наступного дня. Серед 74 поранених — співробітники ДСНС, медики та цивільні мешканці.
Що пошкоджено унаслідок удару
Російський удар зруйнував щонайменше чотири будинки, ще 64 зазнали пошкоджень. Постраждала станція техобслуговування, газопровід та рятувальні машини.
Нагадаємо, окупанти вчора влучили балістичною ракетою по центру житлового кварталу у Кривому Розі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше вісім людей.
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