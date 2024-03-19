Удар по Одесі 15 березня - у місті попрощалися з фельдшером Сергієм Ротару

Дружина плаче біля труни чоловіка. Фото: Новини.LIVE

Під звучання повітряної тривоги та загрозу балістичного обстрілу Одеса провела в останню путь медика екстреної медицини, який загинув після російської атаки на місто минулої пʼятниці. Люди мовчки несли квіти до труни героя, надаючи слова підтримки матері та дружині, яка вмить залишилася без чоловіка.

Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії прощання.

Читайте також:

Першим прийшов на допомогу

Бригада Сергія Ротару однією з перших прибула на допомогу людям, постраждалим від удару Іскандером, коли ворог випустив другу ракету. Від моменту першого "прильоту" минуло менше ніж 5 хвилин, як приїхали медики.

"Вони надавали допомогу, вони рятували людей, але ворог підступний — він ударив другий раз по тому місцю, де працювали наші колеги, де працювали ДСНСники. І Сергій пішов як справжній герой. Вони з напарниками завантажили в машину тяжкого пацієнта, почали від'їжджати і роздався повторний вибух. Сергій своїм тілом закрив постраждалого", — сказав голова профспілки центру екстреної медичної допомоги Дмитро.

Голова профспілки центру екстреної медицини Дмитро. Фото: Новини.LIVE

Колеги на церемонії прощання з медиком. Фото: Новини.LIVE

Також чоловік зазначив, що уся медична спільнота планує звернутися до вищого керівництва країни, або надати Сергію звання Героя України посмертно. Адже він віддав своє життя, надаючи допомогу людям, які постраждали від підступних дій ворога.

"Дуже прикро, що такі молоді наші працівники нас покидають. Він пішов, виконуючи свої обов'язки. Наприклад, в нас війна. Дуже шкода, що я приношу співчуття рідним та близьким Сергія", — додав начальник відділення екстреної медицини Федір Михайлюк.

Начальник відділення екстреної медицини Федір Михайлюк. Фото: Новини.LIVE

Небайдужі люди прийшли проститися з Сергієм. Фото: Новини.LIVE

Був прикладом хоробрості

Колеги наголошують, що Сергій Ротару під час цієї війни був одним з медиків, які першими виїжджали на усі виклики, іноді навіть без лікаря. Він налаштовував усю команду бути хоробрими та не боятися ніяких загроз.

"Коли ти стоїш на певній дистанції, не маєш права відмовлятись. На жаль, ми там втратили нашого колегу. Він досвідчений, добрий фельдшер був. Ніколи нарікань на нього не було ні від колег, ні від пацієнтів", — з сумом зазначив фельдшер Олексій.

Фельдшер Олексій. Фото: Новини.LIVE

Родичі Сергія біля труни. Фото: Новини.LIVE

Проститися з загиблим від балістичного удару медиком прийшли колеги та друзі родини, для допомоги яким завжди був відкритим Сергій. Для Софії він навіть став прикладом, яким має бути лікар.

"Він неодноразово приїздив до моєї молодшої сестри щодо того, як я почала працювати, надавав їй допомогу. Тому не тільки для мене, і для моєї родини це був дуже рідний та важливий друг, людина. На жаль, так склалося, що його з нами вже немає, але пам'ятати його будемо завжди. Він є прикладом хоробрості, доброзичливості і того, як треба виконувати свій професійний обов'язок", — підсумувала колега.

Колега-медик Софія. Фото: Новини.LIVE

Того трагічного дня Одеса втратила 21 людину, серед яких були рятувальники та медики. Ця страшна атака стала черговим доказом безжальності ворога до усього живого, що є у нашій країні. Українці назавжди запамʼятають кривавий терор росіян та ніколи цього не пробачать.

Кортеж із Сергієм вирушив на цвинтар. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одесу 15 березня

15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Російські загарбники атакували Одесу двічі з інтервалом у декілька хвилин. Друга балістична ракета була навмисно випущена ворогом з метою збільшення числа жертв серед українського населення.