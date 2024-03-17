На Одещині попрощалися з рятувальником, загиблим внаслідок російського удару

Люди прийшли попрощатися з Денисом. Фото: ДСНС

Сьогодні у Білгород-Дністровську попрощалися з рятувальником, який загинув унаслідок російської атаки на Одесу. Разом з ним того страшного ранку, 15 березня, обірвалося життя ще 20 людей.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Рятувальники прощаються з побратимом

29-річний пожежник Денис Колесніков, був одним із перших, хто прибув на місце влучання і розпочав рятувальну операцію. Через декілька хвилин знову пролунав вибух, і життя чоловіка обірвалось. Російські окупанти підступно вдарили в те саме місце, коли там були уже медики та рятувальники.

Денис Колесніков. Фото: ДСНС

Провести в останню путь Дениса прийшли рідні, друзі, знайомі, колеги та просто небайдужі люди.

"Ми п’ять років працювали пліч-о-пліч. Один одному допомагали та віддавали себе роботі у повному обсязі. Війна забирає найкращих", — каже начальник 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Одеса Олег Котелевський.

Олег Котелевський. Фото: ДСНС

Заступник начальника 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Одеса Вадим Тимчаковський каже, що Денис був чудовою людиною. Завжди відкликався на чужу біду.

"Він був світлою, чуйною людиною. Ми працювали з ним на багатьох пожежах, у тому числі й під час обстрілів", — розказав чоловік.

Вадим Тимчаковський. Фото: ДСНС

Попрощатися із Денисом прийшли і його друзі. Максим Тер зазначає, що загиблий для нього був не просто колегою чи другом, він був як брат.

"Ми довго з ним пропрацювали. У мене немає слів, щоб виразити цей біль. Він для мене був як брат", — каже рятувальник.

Максим Тер. Фото: ДСНС

"Я з ним працював коли він був і пожежним, і водієм. Ми всі одна сім’я, і цю втрату не передати словами", — додає колега загиблого Микола Малишенко.

Микола Малишенко. Фото: ДСНС

Денис Колесніков загинув унаслідок отриманих травм під час виконання службових обов’язків, і для всіх рятувальників він назавжди залишиться в строю. Поховали пожежного в його рідному місті Білгород-Дністровську.

Фото: ДСНС

Атака на Одесу 15 березня

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Російські загарбники атакували Одесу двічі з інтервалом у декілька хвилин. Друга балістична ракета була навмисно випущена ворогом з метою збільшення числа жертв серед українського населення.