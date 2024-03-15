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Серед загиблих фельдшери та рятувальники — Зеленський розповів про удар ворога по Одесі

15 березня 2024 19:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Серед загиблих фельдшери та рятувальники — Зеленський розповів про удар ворога по Одесі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару російських загарбників по Одесі, під завалами і досі залишаються десятки людей. Він також додав, що реакція Сил оборони на цей російський злочин буде відповідною.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 15 березня.

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"Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару — дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і ще одна, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі", — розповів Зеленський.

Він зазначив, що внасліжок цього підступного удару серед загиблих та постраждалих є фельдшери швидкої допомоги та рятувальники ДСНС.

Також внаслідок удару є десятки поранених. Пошук людей під завалами триває, залучені всі необхідні служби. 

"Вдячний кожному, хто підтримує людей зараз і рятує життя. Дякую всім поліцейським, і ДСНС, і медикам, і волонтерам, комунальним службам", — наголосив глава держави.

Президент також повідомив, що доручив обласній владі надати постраждалим усю необхідну підтримку.

"Наші Сили оборони обовʼязково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію", — резюмував президент.

Сьогодні вранці, 15 березня, під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що по місту випустили дві ракети типу "Іскандер-М".

В місті триває рятувальна операція, робітники служб надають усю необхідно допомогу постраждалим. Відомо про те, що серед загиблих є працівники поліції, а загальна кількість постраждалих становіть понад 70 людей.

Володимир Зеленський
Одеса
війна
українці
обстріли
окупанти
президент

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