Кількість жертв від ракетної атаки по Одесі збільшилася

Наслідки ракетного удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі збільшилася кількість жертв внаслідок ранкового ракетного удару. Кількість загиблих наразі становить 16 людей, а постраждалих — понад 50.



Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кількість постраждалих

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість постраждалих сьогодні становить вже 55 людей. Рятувальні роботи на місці влучання продовжується, проте через можливість повторних ворожих ударів, медики вимушені іноді зупинятись. На жаль, кількість загиблих може збільшуватись.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Що відомо про влучання

Нагадаємо, що сьогодні близько 11-ї години ранку ворог здійснив черговий масований удар по Одесі. Під час сьогоднішнього ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що ворог скерував на місто дві ракети типу "Іскандер-М".



Раніше ми повідомляли, що внаслідок ворожої атаки ракети влучили в житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт. У результаті зазнали пошкоджень 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та дві пожежно-рятувальні автомобілі.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару загинули двоє одеських посадовців. Йдеться про ексзаступника Головного управління Національної поліції та ексзаступника міського голови.

Додамо, що в Одесі термінова і дуже велика потреба у донорах крові на сьогодні, 15 березня. Необхідна допомога людей з усіма групами та резус-факторами для постраждалих внаслідок ранкової атаки на місто.