Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кількість жертв від ракетної атаки по Одесі збільшилася arrow

Кількість жертв від ракетної атаки по Одесі збільшилася

15 березня 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кількість жертв від ракетної атаки по Одесі збільшилася
Наслідки ракетного удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі збільшилася кількість жертв внаслідок ранкового ракетного удару.  Кількість загиблих наразі становить 16 людей, а постраждалих — понад 50.

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кількість постраждалих

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість постраждалих сьогодні становить вже 55 людей. Рятувальні роботи на місці влучання продовжується, проте через можливість повторних ворожих ударів, медики вимушені іноді зупинятись. На жаль, кількість загиблих може збільшуватись. 

Читайте також:
Кількість жертв від ракетної атаки по Одесі збільшилася - фото 1
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Що відомо про влучання

Нагадаємо, що сьогодні близько 11-ї години ранку ворог здійснив черговий масований удар по Одесі. Під час сьогоднішнього ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Наразі відомо, що ворог скерував на місто дві ракети типу "Іскандер-М".

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ворожої атаки ракети влучили в житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт. У результаті зазнали пошкоджень 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та дві пожежно-рятувальні автомобілі. 

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару загинули двоє одеських посадовців. Йдеться про ексзаступника Головного управління Національної поліції та ексзаступника міського голови.

Додамо, що в  Одесі термінова і дуже велика потреба у донорах крові на сьогодні, 15 березня. Необхідна допомога людей з усіма групами та резус-факторами для постраждалих внаслідок ранкової атаки на місто.

Одеса
російські війська
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
Олег Кіпер
жертви
ракетний удар
загиблі
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше