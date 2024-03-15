В Одесі зараз терміново потрібна донорська кров для постраждалих

Людина стала донором крові. Фото: Донор Одеса

В Одесі термінова і дуже велика потреба у донорах крові на сьогодні, 15 березня. Необхідна допомога людей з усіма групами та резус-факторами для постраждалих внаслідок ранкової атаки на місто.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де можна сдати кров

вул. Академіка Воробйова, 5, міська лікарня №11

тел. 048) 795 13 15

Бісквітний пров., 2/3, обласна станція переливання крові

тел. (048) 776 04 67

Хто може бути донором крові

Людина віком 18-60 років

Вага понад 50 кг

Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)

Трансплантація органів

Наслідки атаки на Одесу 15 березня

Сьогодні близько 11ої ранку пролунали сигнали повітряної тривоги в низці областей України, зокрема на Одещині. Росіяни випустили по регіону балістичні ракети.



Внаслідок ворожої атаки на Одесу у місті пролунала серія гучних вибухів. Вони сталися близько закладів освіти. Як пізніше зазначили в міськраді, всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці. Проте голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі.



Пізніше Олег Кіпер повідомив, що через російську агресію загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу постраждалим від ранкового вибуху в Одесі 15 березня.