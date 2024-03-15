В Одесі зараз терміново потрібна донорська кров для постраждалих
В Одесі термінова і дуже велика потреба у донорах крові на сьогодні, 15 березня. Необхідна допомога людей з усіма групами та резус-факторами для постраждалих внаслідок ранкової атаки на місто.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де можна сдати кров
- вул. Академіка Воробйова, 5, міська лікарня №11
- тел. 048) 795 13 15
- Бісквітний пров., 2/3, обласна станція переливання крові
- тел. (048) 776 04 67
Хто може бути донором крові
- Людина віком 18-60 років
- Вага понад 50 кг
- Громадянин України (або ВНЖ)
Абсолютні протипоказання до донорства
- ВІЛ та СНІД
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс
- Активний туберкульоз
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
- Онкозахворювання
- Хронічна ниркова недостатність
- Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
- Епілепсія, психічні розлади
- Короткозорість більше ніж -6
- Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
- Трансплантація органів
Наслідки атаки на Одесу 15 березня
Сьогодні близько 11ої ранку пролунали сигнали повітряної тривоги в низці областей України, зокрема на Одещині. Росіяни випустили по регіону балістичні ракети.
Внаслідок ворожої атаки на Одесу у місті пролунала серія гучних вибухів. Вони сталися близько закладів освіти. Як пізніше зазначили в міськраді, всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці. Проте голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі.
Пізніше Олег Кіпер повідомив, що через російську агресію загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу постраждалим від ранкового вибуху в Одесі 15 березня.
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