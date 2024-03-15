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В Одесі зараз терміново потрібна донорська кров для постраждалих

15 березня 2024 13:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі зараз терміново потрібна донорська кров для постраждалих
Людина стала донором крові. Фото: Донор Одеса
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі термінова і дуже велика потреба у донорах крові на сьогодні, 15 березня. Необхідна допомога людей з усіма групами та резус-факторами для постраждалих внаслідок ранкової атаки на місто.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де можна сдати кров

  • вул. Академіка Воробйова, 5, міська лікарня №11
  • тел. 048) 795 13 15
  • Бісквітний пров., 2/3, обласна станція переливання крові
  • тел. (048) 776 04 67 

Хто може бути донором крові

  • Людина віком 18-60 років
  • Вага понад 50 кг
  • Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
  • Трансплантація органів

Наслідки атаки на Одесу 15 березня

Сьогодні близько 11ої ранку пролунали сигнали повітряної тривоги в низці областей України, зокрема на Одещині. Росіяни випустили по регіону балістичні ракети. 

Внаслідок ворожої атаки на Одесу у місті пролунала серія гучних вибухів. Вони сталися близько закладів освіти. Як пізніше зазначили в міськраді, всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці. Проте голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі

Пізніше Олег Кіпер повідомив, що через російську агресію загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу постраждалим від ранкового вибуху в Одесі 15 березня.

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