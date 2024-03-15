В Одессе сейчас срочно требуется донорская кровь для пострадавших
В Одессе срочная и очень большая потребность в донорах крови сегодня, 15 марта. Необходима помощь людей со всеми группами и резус-факторами для пострадавших в результате утренней атаки на город.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где можно сдать кровь
- ул. Академика Воробьева, 5, городская больница №11
- тел. 048) 795 13 15;
- Бисквитный пер., 2/3, областная станция переливания крови
- тел. (048) 776 04 67.
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте 18-60 лет
- Вес свыше 50 кг
- Гражданин Украины (или ВНЖ)
Абсолютные противопоказания к донорству
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Последствия атаки в Одессу 15 марта
Сегодня около 11 утра прозвучали сигналы воздушной тревоги в ряде областей Украины, в частности в Одесской области. Россияне выпустили по региону баллистические ракеты.
В результате вражеской атаки на Одессу в городе прозвучала серия громких взрывов. Они произошли около учебных заведений. Как позже отметили в горсовете, все находившиеся в школах и садах дети в безопасности. Однако глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие.
Позже Олег Кипер сообщил, что из-за российской агрессии погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали оказывать помощь пострадавшим от утреннего взрыва в Одессе 15 марта.
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