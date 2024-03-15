В Одессе сейчас срочно требуется донорская кровь для пострадавших

Человек стал донором крови. Фото: Донор Одесса

В Одессе срочная и очень большая потребность в донорах крови сегодня, 15 марта. Необходима помощь людей со всеми группами и резус-факторами для пострадавших в результате утренней атаки на город.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где можно сдать кровь

ул. Академика Воробьева, 5, городская больница №11

тел. 048) 795 13 15;

Бисквитный пер., 2/3, областная станция переливания крови

тел. (048) 776 04 67.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте 18-60 лет

Вес свыше 50 кг

Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

близорукость больше чем -6

Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Последствия атаки в Одессу 15 марта

Сегодня около 11 утра прозвучали сигналы воздушной тревоги в ряде областей Украины, в частности в Одесской области. Россияне выпустили по региону баллистические ракеты.



В результате вражеской атаки на Одессу в городе прозвучала серия громких взрывов. Они произошли около учебных заведений. Как позже отметили в горсовете, все находившиеся в школах и садах дети в безопасности. Однако глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие.



Позже Олег Кипер сообщил, что из-за российской агрессии погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали оказывать помощь пострадавшим от утреннего взрыва в Одессе 15 марта.