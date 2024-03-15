Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе сейчас срочно требуется донорская кровь для пострадавших arrow

В Одессе сейчас срочно требуется донорская кровь для пострадавших

15 марта 2024 13:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе сейчас срочно требуется донорская кровь для пострадавших
Человек стал донором крови. Фото: Донор Одесса
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе срочная и очень большая потребность в донорах крови сегодня, 15 марта. Необходима помощь людей со всеми группами и резус-факторами для пострадавших в результате утренней атаки на город.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где можно сдать кровь

  • ул. Академика Воробьева, 5, городская больница №11
  • тел. 048) 795 13 15;
  • Бисквитный пер., 2/3, областная станция переливания крови
  • тел. (048) 776 04 67.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет
  • Вес свыше 50 кг
  • Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Последствия атаки в Одессу 15 марта

Сегодня около 11 утра прозвучали сигналы воздушной тревоги в ряде областей Украины, в частности в Одесской области. Россияне выпустили по региону баллистические ракеты.

В результате вражеской атаки на Одессу в городе прозвучала серия громких взрывов. Они произошли около учебных заведений. Как позже отметили в горсовете, все находившиеся в школах и садах дети в безопасности. Однако глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие.

Позже Олег Кипер сообщил, что из-за российской агрессии погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые приехали оказывать помощь пострадавшим от утреннего взрыва в Одессе 15 марта.

Одесса
здоровье
взрыв
Новости Одессы
донор
помощь
донор крови
группа крови
жертва
атака
жертвы
погибшие
резус-фактор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне