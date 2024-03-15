Число жертв от ракетной атаки по Одессе увеличилось

Последствия ракетного удара пов Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе увеличилось количество жертв в результате утреннего ракетного удара. Число погибших в настоящее время составляет 16 человек, а пострадавших — более 50 человек.



Об этом сообщает в своем телеграмм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Количество пострадавших

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, количество пострадавших сегодня составляет уже 55 человек. Спасательные работы на месте попадания продолжается, однако из-за возможности повторных вражеских ударов медики вынуждены иногда останавливаться. К сожалению, количество погибших может увеличиваться.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Что известно о попадании

Напомним, что сегодня около 11 часов утра враг нанес очередной массированный удар по Одессе. Во время сегодняшнего ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Пока известно, что враг направил на город две ракеты типа "Искандер-М".



Ранее мы сообщали, что в результате вражеской атаки ракеты попали в жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. В результате получили повреждения 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля.

Также мы писали, что в результате ракетного удара погибли два одесских чиновника. Речь идет об эксзаместителе Главного управления Национальной полиции и эксзаместителе городского головы.

Добавим, что в Одессе срочная и очень большая потребность в донорах крови сегодня, 15 марта. Необходима помощь людей со всеми группами и резус-факторами для пострадавших в результате утренней атаки на город.