Двоє одеських посадовців загинули унаслідок ранкового удару — ЗМІ
Російські окупанти вранці 15 березня завдали чергового ракетного удару по Одесі. За непідтвердженою інформацією, серед загиблих є двоє одеських посадовців.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару загинули Олександр Гостищев та Сергій Тетюхін. Зазначимо, що Гостищев — ексзаступник Головного управління Національної поліції, командир батальйону "Цунамі", а Тетюхін — ексзаступник міського голови, який доєднався до лав ЗСУ у листопаді минулого року.
Жертви внаслідок ракетного удару по Одесі — що відомо
За попередніми даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість загиблих може становити 14 людей, а кількість постраждалих — 46 людей. Серед загиблих — рятувальники ДСНС та фельдшери, які надавали допомогу на місці "прильоту".
Ракетний удар по Одесі
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 березня, в Одесі ворог скерував балістичні ракети в напрямок міста. Внаслідок ворожих дій у місті є постраждалі та загиблі, на місці працюють екстрені служби.
Також ми писали, що наслідки влучань показали у ДСНС. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів.
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