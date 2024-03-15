Двоє одеських посадовців загинули унаслідок ранкового удару — ЗМІ

Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти вранці 15 березня завдали чергового ракетного удару по Одесі. За непідтвердженою інформацією, серед загиблих є двоє одеських посадовців.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару загинули Олександр Гостищев та Сергій Тетюхін. Зазначимо, що Гостищев — ексзаступник Головного управління Національної поліції, командир батальйону "Цунамі", а Тетюхін — ексзаступник міського голови, який доєднався до лав ЗСУ у листопаді минулого року.



Олександр Готищев.Фото:digest.od.ua

Сергій Тетюхін. Фото: digest.od.ua

Жертви внаслідок ракетного удару по Одесі — що відомо

За попередніми даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість загиблих може становити 14 людей, а кількість постраждалих — 46 людей. Серед загиблих — рятувальники ДСНС та фельдшери, які надавали допомогу на місці "прильоту".

Ракетний удар по Одесі

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 березня, в Одесі ворог скерував балістичні ракети в напрямок міста. Внаслідок ворожих дій у місті є постраждалі та загиблі, на місці працюють екстрені служби.

Також ми писали, що наслідки влучань показали у ДСНС. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. метрів.