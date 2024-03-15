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Двое одесских чиновников погибли в результате утреннего удара — СМИ

15 марта 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Двое одесских чиновников погибли в результате утреннего удара — СМИ
Спасатели работают на месте попадания. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские оккупанты утром, 15 марта, нанесли очередной ракетный удар по Одессе. По не подтвержденной информации среди погибших есть два одесских чиновника.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По предварительной информации, в результате ракетного удара погибли Александр Гостищев и Сергей Тетюхин. Отметим, что Гостищев — экс-заместитель Главного управления Национальной полиции, командир батальона "Цунами", а Тетюхин — экс-заместитель городского головы, присоединившийся к рядам ВСУ в ноябре прошлого года.

Новым главой патрульной полиции Одесской области стал Александр Гостищев - Деловая Одесса
Александр Готищев.Фото:digest.od.ua
Еще один заместитель Одесского мэра мобилизовался в ВСУ
Сергей Тетюхин. Фото: digest.od.ua

Жертвы в результате ракетного удара по Одессе — что известно

По предварительным данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, количество погибших может составлять 14 человек, а количество пострадавших — 46 человек. Среди погибших — спасатели ГСЧС и фельдшера, оказывавшие помощь на месте "прилета".

Ракетный удар по Одессе

Напомним, что сегодня утром, 15 марта, в Одессе враг направил баллистические ракеты в направлении города. В результате вражеских действий в городе есть пострадавшие и погибшие, на месте работают экстренные службы.

Также мы писали, что последствия попадания показали в ГСЧС. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. метров.

Одесса
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Новости Одессы
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