Среди погибших фельдшеры и спасатели - Зеленский рассказал об ударе врага по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара российских захватчиков по Одессе, под завалами до сих пор остаются десятки человек. Он также добавил, что реакция сил обороны на это российское преступление будет соответствующей.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 15 марта.

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"Сейчас в Одессе еще продолжаются спасательные работы и оказание помощи после российского ракетного удара - очень подлого удара этих подонков: две ракеты, и еще одна, когда на место попадания прибыли спасатели и врачи", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что в результате этого коварного удара среди погибших и пострадавших являются фельдшеры скорой помощи и спасатели ГСЧС.

Также в результате удара есть десятки раненых. Поиск людей под завалами ведется, привлечены все необходимые службы.

"Благодарен каждому, кто поддерживает людей сейчас и спасает жизнь. Спасибо всем полицейским, и ГСЧС, и медикам, и волонтерам, коммунальным службам", — подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил, что поручил областным властям оказать пострадавшим всю необходимую поддержку.

"Наши Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию", - резюмировал президент.

Сегодня утром, 15 марта, во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение , направленное на Одессу. Известно, что по городу выпустили две ракеты типа "Искандер-М".

В городе продолжается спасательная операция , рабочие служб оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Известно о том, что среди погибших есть сотрудники полиции, а общее количество пострадавших составляет более 70 человек.