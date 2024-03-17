На Одесчине простились со спасателем, погибшим в результате российского удара
Сегодня в Белгород-Днестровске простились со спасателем, погибшим в результате российской атаки Одессы. Вместе с ним в то страшное утро, 15 марта, оборвалась жизнь еще 20 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.
Спасатели прощаются с собратьями
29-летний пожарный Денис Колесников, был одним из первых, кто прибыл на место попадания и начал спасательную операцию. Через несколько минут снова раздался взрыв и жизнь мужчины оборвалась. Российские оккупанты коварно ударили в то же место, когда там были уже медики и спасатели.
Провести в последний путь Дениса, пришли родные, друзья, знакомые, коллеги и просто неравнодушные люди.
"Мы пять лет работали бок о бок. Друг другу помогали и отдавали себя работе в полном объеме. Война забирает лучших", — говорит начальник 6 государственной пожарно-спасательной части города Одесса Олег Котелевский.
Заместитель начальника 6 государственной пожарно-спасательной части города Одесса Вадим Тимчаковский говорит, что Денис был отличным человеком. Всегда отзывался на чужую беду.
"Он был светлым, отзывчивым человеком. Мы работали с ним на многих пожарах, в том числе и во время обстрелов", — рассказал мужчина.
Проститься с Денисом, пришли и его друзья. Максим Тер отмечает, что погибший для него был не просто коллегой или другом, он был братом.
"Мы долго с ним проработали. У меня нет слов, чтобы выразить эту боль. Он для меня был как брат", — говорит спасатель.
"Я с ним работал и когда он был пожарным и водителем. Мы все одна семья и эту потерю не передать словами", — добавляет коллега погибшего, Николай Малышенко.
Денис Колесников погиб в результате полученных травм при исполнении служебных обязанностей и для всех спасателей он навсегда останется в строю. Похоронили пожарного в его родном городе в Белгород-Днестровске.
Атака на Одессу 15 марта
Напомним, 15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное в Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.
Российские захватчики атаковали Одессу дважды с интервалом в несколько минут. Вторая баллистическая ракета была специально выпущена врагом с целью увеличения числа жертв среди украинского населения.
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