Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине простились со спасателем, погибшим в результате российского удара arrow

На Одесчине простились со спасателем, погибшим в результате российского удара

17 марта 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине простились со спасателем, погибшим в результате российского удара
Люди пришли попрощаться с Денисом. Фото: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня в Белгород-Днестровске простились со спасателем, погибшим в результате российской атаки Одессы. Вместе с ним в то страшное утро, 15 марта, оборвалась жизнь еще 20 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:
В Одесской области простились со спасателем, погибшим в результате российского удара - фото 1
Мужчины наклонились над могилой. Фото: ГСЧС

Спасатели прощаются с собратьями

29-летний пожарный Денис Колесников, был одним из первых, кто прибыл на место попадания и начал спасательную операцию. Через несколько минут снова раздался взрыв и жизнь мужчины оборвалась. Российские оккупанты коварно ударили в то же место, когда там были уже медики и спасатели.

В Одесской области простились со спасателем, погибшим в результате российского удара - фото 2
Денис Колесников. Фото: ГСЧС

Провести в последний путь Дениса, пришли родные, друзья, знакомые, коллеги и просто неравнодушные люди.

"Мы пять лет работали бок о бок. Друг другу помогали и отдавали себя работе в полном объеме. Война забирает лучших", — говорит начальник 6 государственной пожарно-спасательной части города Одесса Олег Котелевский.

В Одесской области простились со спасателем, погибшим в результате российского удара - фото 3
Олег Котелевский. Фото: ГСЧС

Заместитель начальника 6 государственной пожарно-спасательной части города Одесса Вадим Тимчаковский говорит, что Денис был отличным человеком. Всегда отзывался на чужую беду.

"Он был светлым, отзывчивым человеком. Мы работали с ним на многих пожарах, в том числе и во время обстрелов", — рассказал мужчина.

В Одесской области простились со спасателем, погибшим в результате российского удара - фото 4
Вадим Тимчаковский. Фото: ГСЧС

Проститься с Денисом, пришли и его друзья. Максим Тер отмечает, что погибший для него был не просто коллегой или другом, он был братом.

"Мы долго с ним проработали. У меня нет слов, чтобы выразить эту боль. Он для меня был как брат", — говорит спасатель.

В Одесской области простились со спасателем, погибшим в результате российского удара - фото 5
Максим Тер. Фото: ГСЧС

"Я с ним работал и когда он был пожарным и водителем. Мы все одна семья и эту потерю не передать словами", — добавляет коллега погибшего, Николай Малышенко.

В Одесской области простились со спасателем, погибшим в результате российского удара - фото 6
Николай Малышенко. Фото: ГСЧС

Денис Колесников погиб в результате полученных травм при исполнении служебных обязанностей и для всех спасателей он навсегда останется в строю. Похоронили пожарного в его родном городе в Белгород-Днестровске.

В Одесской области простились со спасателем, погибшим в результате российского удара - фото 7
Фото: ГСЧС

Атака на Одессу 15 марта

Напомним, 15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное в Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.

Российские захватчики атаковали Одессу дважды с интервалом в несколько минут. Вторая баллистическая ракета была специально выпущена врагом с целью увеличения числа жертв среди украинского населения.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
спасатели
захоронения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство