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Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты

19 марта 2024 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Удар по Одессе 15 марта - в городе попрощались с фельдшером Сергеем Ротару
Жена плачет возле гроба мужчины. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Под звучание воздушной тревоги и угрозу баллистического обстрела Одесса провела в последний путь медика экстренной медицины, погибшего после российской атаки на город в прошлую пятницу. Люди молча несли цветы к гробу героя, выражая слова поддержки матери и жене, которая мгновенно осталась без мужа.

Журналисты Новини.LIVE побывали на церемонии прощания.
 

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Первым пришел на помощь

Бригада Сергея Ротару одной из первых прибыла на помощь людям, пострадавшим от удара Искандером, когда враг выпустил вторую ракету. С момента первого "прилета" прошло менее пяти минут, как приехали медики.

"Они оказывали помощь, они спасали людей, но враг коварен — он ударил второй раз по тому месту, где работали наши коллеги, где работали ГСЧСники. И Сергей ушел как настоящий герой. Они с напарниками погрузили в машину тяжелого пациента, начали уезжать и раздался повторный взрыв. Сергей своим телом закрыл пострадавшего", — сказал глава профсоюза центра экстренной медицинской помощи Дмитрий.

Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты - фото 1
Глава профсоюза центра экстренной медицины Дмитрий. Фото: Новини.LIVE
Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты - фото 2
Коллеги на церемонии прощания с врачом. Фото: Новини.LIVE

Также мужчина отметил, что все медицинское сообщество планирует обратиться к высшему руководству страны, чтобы предоставить Сергею звание Героя Украины посмертно. Ведь он отдал свою жизнь, оказывая помощь пострадавшим от коварных действий врага.

"Очень досадно, что такие молодые наши работники нас покидают. Он ушел, выполняя свои обязанности. Например, у нас война. Очень жаль, что я приношу соболезнования родным и близким Сергея", — добавил начальник отделения экстренной медицины Федор Михайлюк.

Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты - фото 3
Начальник отделения экстренной медицины Федор Михайлюк. Фото: Новини.LIVE
Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты - фото 4
Неравнодушные люди пришли проститься с Сергеем. Фото: Новини.LIVE

Являлся примером храбрости

Коллеги подчеркивают, что Сергей Ротару во время этой войны был одним из медиков, которые первыми выезжали на все вызовы, иногда даже без врача. Он настраивал всю команду быть храбрыми и не бояться никаких угроз.

"Когда ты стоишь на определенной дистанции, не имеешь права отказываться. К сожалению, мы там потеряли нашего коллегу. Он опытный, хороший фельдшер был. Никогда нареканий на него не было ни от коллег, ни от пациентов", — с грустью отметил фельдшер Алексей.

Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты - фото 5
Фельдшер Алексей. Фото: Новини.LIVE
Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты - фото 6
Родственники Сергея возле гроба. Фото: Новини.LIVE

Проститься с погибшим от баллистического удара медиком пришли коллеги и друзья семьи, для помощи которым всегда был открыт Сергей. Для Софии он даже послужил примером, каким должен быть врач.

Он неоднократно приезжал к моей младшей сестре еще до того, как я начала работать, оказывал ей помощь. Поэтому не только для меня, и для моей семьи это был очень родной и важный друг, человек. К сожалению, так сложилось, что его с нами уже нет, но помнить его будем всегда. Он является примером храбрости, доброжелательности и того, как нужно выполнять свой профессиональный долг", — подытожила коллега.

Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты - фото 7
Коллега-медик София. Фото: Новини.LIVE

В тот трагический день Одесса потеряла 21 человека, среди которых были спасатели и медики. Эта страшная атака стала очередным доказательством безжалостности врага ко всему живому в нашей стране. Украинцы навсегда запомнят кровавый террор россиян и никогда этого не простят.

Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты - фото 8
Кортеж с Сергеем отправился на кладбище. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одессу 15 марта

15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное на Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.

Российские захватчики атаковали Одессу дважды с интервалом в несколько минут. Вторая баллистическая ракета была специально выпущена врагом с целью увеличения числа жертв среди украинского населения.

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