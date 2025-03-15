Масована атака БпЛА на Одещину — фото

У прокуратурі показали наслідки атаки на Одесу і Чорноморськ
Російські війська вкотре завдали удару безпілотниками по Одеському району. Внаслідок нічної атаки є постраждалі серед цивільних. Також зафіксовано значні руйнування об'єктів інфраструктури та приватного сектору.
Про це у суботу, 15 березня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Відкрито провадження
За даними слідства, ввечері 14 березня та вночі 15 березня російські війська здійснили масовану атаку на Одещину ударними безпілотниками, попередньо — типу Shahed-136. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.
Руйнування в Одесі та Чорноморську
У Чорноморську внаслідок ворожого удару постраждав 53-річний водій вантажівки. В Одесі уламкові поранення отримала 61-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні.
Окрім людських жертв, зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, будівлі приватних підприємств, житлові будинки, приміщення СТО, автомагазин, легкові та вантажні автомобілі.
На місцях атак працюють прокурори у взаємодії з правоохоронцями, які документують наслідки збройної агресії РФ. Наразі огляд територій триває, а повний перелік пошкоджень встановлюється.
Нагадаємо, у ніч проти 15 березня унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури російськими ударними дронами залишився без світла весь Чорноморськ. Також про наслідки атаки розповів і очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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