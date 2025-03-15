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У прокуратурі показали наслідки атаки на Одесу і Чорноморськ

15 березня 2025 10:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Масована атака БпЛА на Одещину — фото
Наслідки атаки на Одеський район. Фото: Одеська обласна прокуратура
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Російські війська вкотре завдали удару безпілотниками по Одеському району. Внаслідок нічної атаки є постраждалі серед цивільних. Також зафіксовано значні руйнування об'єктів інфраструктури та приватного сектору.

Про це у суботу, 15 березня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Допис прокуратури. Фото: скриншот

Відкрито провадження

За даними слідства, ввечері 14 березня та вночі 15 березня російські війська здійснили масовану атаку на Одещину ударними безпілотниками, попередньо — типу Shahed-136. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів.

У прокуратурі показали наслідки атаки на Одесу і Чорноморськ - фото 2
Зруйнована будівля унаслідок атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура
У прокуратурі показали наслідки атаки на Одесу і Чорноморськ - фото 3
Пошкоджена автівка через атаку дронів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Руйнування в Одесі та Чорноморську

У Чорноморську внаслідок ворожого удару постраждав 53-річний водій вантажівки. В Одесі уламкові поранення отримала 61-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Окрім людських жертв, зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, будівлі приватних підприємств, житлові будинки, приміщення СТО, автомагазин, легкові та вантажні автомобілі.

У прокуратурі показали наслідки атаки на Одесу і Чорноморськ - фото 4
Вибиті двері у будинку унаслідок вибухової хвилі. Фото: Одеська обласна прокуратура
У прокуратурі показали наслідки атаки на Одесу і Чорноморськ - фото 5
Пошкоджена вантажівка в Одеському районі. Фото: Одеська обласна прокуратура

На місцях атак працюють прокурори у взаємодії з правоохоронцями, які документують наслідки збройної агресії РФ. Наразі огляд територій триває, а повний перелік пошкоджень встановлюється. 

Нагадаємо, у ніч проти 15 березня унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури російськими ударними дронами залишився без світла весь Чорноморськ. Також про наслідки атаки розповів і очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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